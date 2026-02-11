Uno Santa Fe | Ovación | Argentina Open

El cronograma del miércoles en el Argentina Open

Se definen los primeros clasificados a los cuartos de final y, además, se disputa el último partido correspondiente a la primera ronda.

11 de febrero 2026 · 10:32hs
El Argentina Open contará este miércoles con una jornada más que interesante, en la que podría sellarse la clasificación de dos tenistas locales a los cuartos de final. Además, se jugará el último partido correspondiente a la primera ronda.

La sesión diurna comenzará con dos partidos que se desarrollarán en simultáneo a partir de las 13. En el Court Central Guillermo Vilas habrá choque de argentinos entre Tomás Etcheverry (7°) y Román Burruchaga, para definir al primer clasificado a los cuartos de final.

A la misma hora, en la Cancha 2, el local Mariano Navone se medirá con el estadounidense Emilio Nava en el último partido de la primera ronda. Este encuentro se da recién el miércoles debido al pedido del norteamericano, quien volvió hace pocos días de Hungría, donde representó a su país en la Copa Davis.

La jornada diurna finalizará con un tercer partido, que tendrá como protagonistas al italiano Matteo Berrettini (8°) y al checo Vit Kopriva. Ambos llegan a esta instancia como verdugos de argentinos, ya que el italiano derrotó a Federico Coria y el checo a Alex Barrena en su debut.

El resto de los partidos del Argentina Open

Por otra parte, la sesión nocturna iniciará a las 18, con lo que será el debut del campeón defensor, el brasilero Joao Fonseca (3°). El jugador carioca, que pese a ser una de las grandes promesas del circuito todavía no pudo explotar, tendrá un interesante cruce frente al chileno Alejandro Tabilo, un jugador que si está en un buen día puede poner en aprietos a cualquiera.

Luego de ese encuentro, pero no antes de las 20, será el turno del argentino Francisco Cerúndolo, quien llega a este encuentro como el primer preclasificado. Su rival será el boliviano Hugo Dellien, que viene de vencer en la primera ronda al bosnio Damir Dzumhur.

