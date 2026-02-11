Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

El seleccionado M20, con tres santafesinos, lleva adelante una Concentración Nacional en Paraná, y el viernes jugará con Capibaras XV en Sauce Viejo.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 09:02hs
Los Pumitas iniciaron una Concentración Nacional en la capital entrerriana.

Jano Colcerniani

Los Pumitas iniciaron una Concentración Nacional en la capital entrerriana.

El rugby santafesino celebra la convocatoria de tres jugadores para integrar la primera Concentración Nacional de Los Pumas M20 de este año. Hasta el próximo sábado 14 de febrero, los jóvenes talentos están instalados en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde el cuerpo técnico comenzará a delinear el plantel para los compromisos internacionales de la temporada.

Los Pumitas jugarán en Santa Fe Rugby Club

La nómina destaca el trabajo formativo de dos instituciones históricas de la Unión Santafesina de Rugby, con tres jugadores provenientes de Santa Fe Rugby Club, CRAR de Rafaela y Cha Roga Club, quienes han demostrado un nivel superlativo a nivel regional.

El grupo de jugadores que llevará el escudo de la USR a la concentración está compuesto por: el segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavides, y el back Pietro Crocce de Cha Roga Club, estos dos además, integran la franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas. El otro jugador es Federico Narváez del Círculo Rafaelino de Rugby.

Durante la concentración, el plantel realizará intensas jornadas de entrenamiento en el Club Atlético Estudiantes (Paraná), además de actividades abiertas de capacitación para entrenadores en el marco del programa Conecta Rugby.

image
El pr&oacute;ximo viernes a las 19, el seleccionado Nacional M20 jugar&aacute; un amistoso con Capibaras XV.

El próximo viernes a las 19, el seleccionado Nacional M20 jugará un amistoso con Capibaras XV.

Los entrenamientos en la presente jornada de miércoles por la mañana en la sede El Plumazo y habrá otro de 17.30 a 19 en la sede del Parque Urquiza. El jueves será de 10 a 12 en El Plumazo y de 17.30 a 19 en la sede Parque Urquiza; mientras que el viernes se desarrollará el primer turnno de 10 a 11 en la sede central del CAE y de 18 a 20 en Santa Fe Rugby.

En las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo, a las 19, el seleccionado M20 entrenará junto a Capibaras Xv, y luego, a las 20, un bloque de partido, con el estreno de las luces de la cancha principal del Tricolor. Será con entrada libre y gratuita.

Además de los tres jugadores santafesinos, dentro de los 46 hay rugbiers de Entre Ríos y Rosario. En cuanto a la Unión Entrerriana los convocados son Franco Benítez (Tilcara), Basilio Cañas (CAE) y Franco Marizza (Rowing). En el caso de la Unión de Rugby de Rosario son Francisco Lluch (Jockey), Benjamín Ordíz (Caranchos), Juan Preumayr (Jockey), Mateo Tanoni (Jockey), Santiago Vitola (Atlético del Rosario) e Ignacio Zabella (Universitario).

Los Pumitas Paraná Capibaras XV
Noticias relacionadas
Regatas de Santa Fe logró la clasificación a las semifinales de la Liga Federal.

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

el central de di maria se estrena en la copa argentina en cancha de union

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

cerundolo, burruchaga y carabelli avanzaron en el argentina open

Cerúndolo, Burruchaga y Carabelli avanzaron en el Argentina Open

problemas en alpine: franco colapinto causo la primera bandera roja en barein

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Lo último

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Último Momento
El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

El Senado debate hoy la reforma laboral: el oficialismo hizo concesiones a gobernadores y a la CGT

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Alerta en Boca: las razones de la posible caída del pase de Cetré

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Marcos Camino anunciará su retiro de Los Palmeras

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Colón superó los 27.000 socios y el Brigadier ya late para el debut

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones