Los Pumitas realizan una concentración en Paraná

El seleccionado M20, con tres santafesinos, lleva adelante una Concentración Nacional en Paraná, y el viernes jugará con Capibaras XV en Sauce Viejo.

El rugby santafesino celebra la convocatoria de tres jugadores para integrar la primera Concentración Nacional de Los Pumas M20 de este año. Hasta el próximo sábado 14 de febrero, los jóvenes talentos están instalados en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde el cuerpo técnico comenzará a delinear el plantel para los compromisos internacionales de la temporada.

La nómina destaca el trabajo formativo de dos instituciones históricas de la Unión Santafesina de Rugby, con tres jugadores provenientes de Santa Fe Rugby Club, CRAR de Rafaela y Cha Roga Club, quienes han demostrado un nivel superlativo a nivel regional.

El grupo de jugadores que llevará el escudo de la USR a la concentración está compuesto por: el segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavides, y el back Pietro Crocce de Cha Roga Club, estos dos además, integran la franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas. El otro jugador es Federico Narváez del Círculo Rafaelino de Rugby.

Durante la concentración, el plantel realizará intensas jornadas de entrenamiento en el Club Atlético Estudiantes (Paraná), además de actividades abiertas de capacitación para entrenadores en el marco del programa Conecta Rugby.

image El próximo viernes a las 19, el seleccionado Nacional M20 jugará un amistoso con Capibaras XV. Jano Colcerniani

Los entrenamientos en la presente jornada de miércoles por la mañana en la sede El Plumazo y habrá otro de 17.30 a 19 en la sede del Parque Urquiza. El jueves será de 10 a 12 en El Plumazo y de 17.30 a 19 en la sede Parque Urquiza; mientras que el viernes se desarrollará el primer turnno de 10 a 11 en la sede central del CAE y de 18 a 20 en Santa Fe Rugby.

En las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo, a las 19, el seleccionado M20 entrenará junto a Capibaras Xv, y luego, a las 20, un bloque de partido, con el estreno de las luces de la cancha principal del Tricolor. Será con entrada libre y gratuita.

Además de los tres jugadores santafesinos, dentro de los 46 hay rugbiers de Entre Ríos y Rosario. En cuanto a la Unión Entrerriana los convocados son Franco Benítez (Tilcara), Basilio Cañas (CAE) y Franco Marizza (Rowing). En el caso de la Unión de Rugby de Rosario son Francisco Lluch (Jockey), Benjamín Ordíz (Caranchos), Juan Preumayr (Jockey), Mateo Tanoni (Jockey), Santiago Vitola (Atlético del Rosario) e Ignacio Zabella (Universitario).