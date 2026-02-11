Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Sebastián Battaglia, el más ganador en la historia de Boca, remarcó sus ganas de regresar al club aunque marcó diferencias con Juan Román Riquelme.

El santafesino Sebastián Battaglia , ex director técnico de Boca, reveló que le gustaría volver al club pero en otro rol y fue contundente a asegurar que “no volvería a trabajar con Riquelme”.

Battaglia, que fue director técnico de Boca entre 2021 y 2022, reconoció que “fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse”.

“Si bien en los partidos de local termina triunfando por lo que significa jugar en La Bombonera, la irregularidad hace que todo entre en duda, que se empiecen a plantear un montón de situaciones”, añadió Battaglia, que como jugador es el más ganador en la historia de Boca.

Las explicaciones de Battaglia sobre su paso como DT de Boca

“Yo tenía mis convicciones, mis puntos de vista y los planteaba. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román, sino con los muchachos del Consejo. Las charlas siempre estaban. Eso es así y son parte de la institución”, expresó en la entrevista para Picado TV.

Al ser consultado acerca de si volvería a trabajar con Riquelme, lanzó un “no” rotundo y añadió: “No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto y porque estuvo en la mía cuando lo invité”.

Con respecto a sus últimas semanas como DT de Boca, Battaglia recordó que “hubo momentos en los que nos costaba imponernos de visitante. Luego nos tocó salir campeones y estuvo ese recordado partido de Copa Libertadores, pero en ese momento el equipo estaba en crecimiento”.

Por último, reveló que tiene la intención de volver a Boca aunque desde otro rol, por lo que existe la posibilidad de que integre alguna lista opositora en las elecciones del año que viene en el club: “No quiero decir la propuesta que tengo porque queda mucho tiempo, pero no va a ser para dirigir”.