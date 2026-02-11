Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Franco Fragapane será titular en Unión, en una apuesta de Leo Madelón por volver a las fuentes. La chance, un momento de total cuestionamiento.

Ovación

Por Ovación

11 de febrero 2026 · 10:55hs
Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Franco Fragapane tendrá una nueva oportunidad en Unión. Tras perder terreno en el arranque del campeonato, el extremo por izquierda volverá a ser titular en un movimiento táctico que marca el regreso de Leonardo Madelón a una fórmula que dio resultados el año pasado: el entendimiento por la banda con Mateo Del Blanco.

LEER MÁS: Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

El inicio del torneo no fue sencillo para el ex jugador de Talleres y Minnesota. En la primera fecha, Madelón sorprendió al modificar el sector izquierdo: ubicó a Bruno Pittón como lateral, adelantó a Mateo Del Blanco y dejó a Fragapane fuera del equipo. Aquella decisión tuvo como argumento el buen ingreso de Pittón en los minutos finales ante Platense, donde mostró conexión con Del Blanco, mientras que Fragapane había tenido un rendimiento bajo.

Desde entonces, su participación fue escasa. Sumó apenas algunos minutos frente a Platense y luego no ingresó ni en la goleada ante Gimnasia de Mendoza (4-0) en el 15 de Abril ni en la derrota ante Central Córdoba (0-1) en Santiago del Estero.

Un giro en Unión tras la caída en Santiago

La derrota en Santiago del Estero y el bajón futbolístico del equipo obligaron a Madelón a replantear el esquema. El experimento de adelantar a Del Blanco terminó por diluir una de las principales armas ofensivas del Tatengue. El carrilero perdió frescura, sorpresa y desequilibrio, características que lo habían convertido en una de las revelaciones del campeonato pasado.

Fragapane Unión-Instituto
Franco Fragapane tuvo un mal arranque de 2025 en Uni&oacute;n, revivi&oacute; con el regreso de Madel&oacute;n pero ostenta un opaco inicio de 2026.

Franco Fragapane tuvo un mal arranque de 2025 en Unión, revivió con el regreso de Madelón pero ostenta un opaco inicio de 2026.

Con ese diagnóstico, el entrenador decidió volver a las fuentes: Del Blanco regresará al lateral izquierdo y Fragapane ocupará el extremo, rearmando un tándem que en varios pasajes del 2025 resultó determinante para el funcionamiento colectivo.

Números que marcan una deuda

Desde su regreso a Unión, Fragapane no logró sostener regularidad ni incidencia decisiva. Sus registros reflejan altibajos:

Torneo Apertura 2026: 2 partidos – 66 minutos

Playoff Clausura 2025: 1 partido – 45 minutos

Torneo Clausura 2025: 15 partidos – 2 goles – 945 minutos

Copa Argentina 2025: 3 partidos – 202 minutos

Copa Sudamericana 2025: 6 partidos – 382 minutos

Torneo Apertura 2025: 15 partidos – 1 gol – 608 minutos

En total, disputó 42 partidos oficiales desde su vuelta, con 3 goles convertidos, una cifra baja para un futbolista que en sus mejores versiones supo ser determinante y con peso en el área rival.

Una oportunidad que puede ser decisiva

El contexto no es sencillo. Fragapane comenzó a ser seriamente resistido por parte del hincha, que espera mucho más de un jugador que llegó con expectativas altas y antecedentes de buen nivel en el club y en el exterior.

LEER MÁS: El ajuste táctico de Unión que devuelve a Del Blanco al lugar que lo potenció

Esta nueva titularidad aparece como una oportunidad clave. Tal vez ya no haya demasiadas más. Con Madelón decidido a recuperar una sociedad que funcionó, el extremo tendrá la chance de demostrar que puede volver a ser ese jugador profundo, agresivo y con gol que Unión necesita para recuperar protagonismo.

Unión Fragapane Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
union, con arbitro confirmado para su choque ante san lorenzo

Unión, con árbitro confirmado para su choque ante San Lorenzo

todo lo que hay que saber para ir al 15 de abril en union?san lorenzo

Todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril en Unión–San Lorenzo

Claudio Corvalán continúa entrenando apartado del plantel de Unión.

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

union y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Lo último

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

Último Momento
Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la vieja guardia de la fuerza

Protesta policial de Santa Fe: Gisela Scaglia acusó a la "vieja guardia" de la fuerza

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Paritarias: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

Battaglia, contundente: Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme

Battaglia, contundente: "Quiero volver a Boca pero no a trabajar con Riquelme"

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Ovación
Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

Regatas de Santa Fe pisó fuerte y clasificó a semifinales

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

El Central de Di María se estrena en la Copa Argentina en cancha de Unión

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Colón ya conoce quién será el árbitro de su debut ante Madryn

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

Problemas en Alpine: Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

El impacto Messi: Inter Miami se convirtió en el club más valioso de la MLS

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones