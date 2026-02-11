Fragapane, con una nueva chance en Unión en un momento decisivo

Franco Fragapane será titular en Unión, en una apuesta de Leo Madelón por volver a las fuentes. La chance, un momento de total cuestionamiento.

Franco Fragapane tendrá una nueva oportunidad en Unión . Tras perder terreno en el arranque del campeonato, el extremo por izquierda volverá a ser titular en un movimiento táctico que marca el regreso de Leonardo Madelón a una fórmula que dio resultados el año pasado: el entendimiento por la banda con Mateo Del Blanco.

El inicio del torneo no fue sencillo para el ex jugador de Talleres y Minnesota. En la primera fecha, Madelón sorprendió al modificar el sector izquierdo: ubicó a Bruno Pittón como lateral, adelantó a Mateo Del Blanco y dejó a Fragapane fuera del equipo. Aquella decisión tuvo como argumento el buen ingreso de Pittón en los minutos finales ante Platense, donde mostró conexión con Del Blanco, mientras que Fragapane había tenido un rendimiento bajo.

Desde entonces, su participación fue escasa. Sumó apenas algunos minutos frente a Platense y luego no ingresó ni en la goleada ante Gimnasia de Mendoza (4-0) en el 15 de Abril ni en la derrota ante Central Córdoba (0-1) en Santiago del Estero.

Un giro en Unión tras la caída en Santiago

La derrota en Santiago del Estero y el bajón futbolístico del equipo obligaron a Madelón a replantear el esquema. El experimento de adelantar a Del Blanco terminó por diluir una de las principales armas ofensivas del Tatengue. El carrilero perdió frescura, sorpresa y desequilibrio, características que lo habían convertido en una de las revelaciones del campeonato pasado.

Fragapane Unión-Instituto Franco Fragapane tuvo un mal arranque de 2025 en Unión, revivió con el regreso de Madelón pero ostenta un opaco inicio de 2026. Prensa Unión

Con ese diagnóstico, el entrenador decidió volver a las fuentes: Del Blanco regresará al lateral izquierdo y Fragapane ocupará el extremo, rearmando un tándem que en varios pasajes del 2025 resultó determinante para el funcionamiento colectivo.

Números que marcan una deuda

Desde su regreso a Unión, Fragapane no logró sostener regularidad ni incidencia decisiva. Sus registros reflejan altibajos:

Torneo Apertura 2026: 2 partidos – 66 minutos

Playoff Clausura 2025: 1 partido – 45 minutos

Torneo Clausura 2025: 15 partidos – 2 goles – 945 minutos

Copa Argentina 2025: 3 partidos – 202 minutos

Copa Sudamericana 2025: 6 partidos – 382 minutos

Torneo Apertura 2025: 15 partidos – 1 gol – 608 minutos

En total, disputó 42 partidos oficiales desde su vuelta, con 3 goles convertidos, una cifra baja para un futbolista que en sus mejores versiones supo ser determinante y con peso en el área rival.

Una oportunidad que puede ser decisiva

El contexto no es sencillo. Fragapane comenzó a ser seriamente resistido por parte del hincha, que espera mucho más de un jugador que llegó con expectativas altas y antecedentes de buen nivel en el club y en el exterior.

Esta nueva titularidad aparece como una oportunidad clave. Tal vez ya no haya demasiadas más. Con Madelón decidido a recuperar una sociedad que funcionó, el extremo tendrá la chance de demostrar que puede volver a ser ese jugador profundo, agresivo y con gol que Unión necesita para recuperar protagonismo.