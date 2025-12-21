Alerta por Nico González: salió lesionado en la victoria del Atlético de Madrid

Una imagen que preocupa al cuerpo técnico de la Selección Argentina. Nico González salió lesionado durante la victoria por 3-0 del Atlético de Madrid frente a Girona, por la fecha 17 de LaLiga, y quedó a la espera de estudios para conocer la gravedad de la posible lesión.

El atacante argentino sufrió el inconveniente cuando fue a correr un pase en profundidad y debió frenar de manera repentina. De inmediato, se tomó la parte posterior de la pierna derecha y se dejó caer al piso, evidenciando un fuerte dolor en la zona del isquiotibial o cuádriceps posterior. La situación obligó a su salida del campo y generó preocupación tanto en el banco del Colchonero como en la Albiceleste.

Nico venía siendo una de las opciones habituales en el frente ofensivo del Atlético y su posible ausencia representa un contratiempo para el equipo madrileño en el tramo final del año. En las próximas horas se le realizarán estudios médicos para determinar el alcance de la -por ahora- molestia y el tiempo estimado de recuperación de concretarse una lesión.

La evolución del extremo también será seguida de cerca por la Selección Argentina, que monitorea la situación de sus futbolistas en Europa de cara a los compromisos internacionales que se avecinan, con el Mundial 2026 en el horizonte. Mientras tanto, en Madrid aguardan el parte oficial para saber si se trata solo de una molestia o de una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas.