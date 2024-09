Alexis Mac Allister, la gran duda por lesión en Argentina

El mediocampista Alexis Mac Allister no se entrenó con el resto del plantel de la Selección argentina por una sobrecarga muscular a dos días del duelo ante Chile por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Mac Allister no estuvo en el campo de juego para las prácticas en el Predio de Ezeiza y se quedó el gimnasio porque arrastra una sobrecarga muscular tras el inicio de la temporada en la Premier League con el Liverpool. No obstante, el atacante no correría peligro para estar en el duelo ante los chilenos a pesar de que restan dos días para el mismo.