Alexis Sicilia peleará en Córdoba por el título Super Gallo

"La verdad es que nos venimos preparando bien, ya hace como poco más de dos meses que trabajamos duros, porque yo sabía que nos iban a dar fecha para más o menos esta época. Nos habían ofrecido pelear en diciembre, pero dijimos que no porque recién nos bajábamos de pelear en Villa María, y no quería pelear por el título al instante" le dijo Alexis Sicilia a UNO Santa Fe.

En el mismo sentido agregó que "a pelear les dije que sí, pero no enseguida, entonces me pusieron en el ranking, les pospusimos la pelea, esperamos un tiempo más, y recién después de casi dos meses la vamos a enfrentar. Con lo cual nos dio un tiempo de descanso, de entrenamiento, porque vamos a pelear por el título argentino en Córdoba".

Boxeo2.jpg El Picante Sicilia peleará con el salteño Cejas por el título argentino Super Gallo.

"Esta pelea es por el Argentino Super Gallo, me siento bien, estamos entrenando muy duro. SIempre de campamento, no tengo salidas, no tengo cumpleaños, no tengo nada, porque yo se que esto puede cambiar mi vida. Estoy convencido de que la voy a ganar a la pelea. Mi rival es un chico bien, que viene ganando las seis peleas seguidas. Tiene crédito, y no lo voy a subestimar nunca" sostuvo el púgil de nuestra capital.

Sobre el rival también manifestó que "lo único que se es que hay que respetarlo, que es zurdo, vi algunos videos para ver como se mueve. Obviamente que lo estudiamos, porque el rival también pelea. Estamos ahí con el Chino González entrenando duro, dándole con todo, para poder traernos a Santa Fe el título, y ganar claro la pelea".

"Esta es una buena oportunidad para seguir teniendo combates, para el boxeador es importante no parar. Estaba viendo que me dijeron en Buenos Aires que venía bien, que las últimas siete peleas solamente perdí en una. Es así, ya que vengo evolucionando, se que no estoy haciendo ruido, pero ahora me van a tener que escuchar todos, porque el viernes, me traigo el título argentino" consideró el Picante Sicilia entrenado por Ariel González en el Chino Box desde hace unos cuatro meses.

Además del combate entre el santafesino Sicilia y el salteño Cejas, por el título latino OMB Super Pluma, se enfrentarán el bonaerense Neri Ariel Cruz Romero con el mexicano Miguel Arévalo Mejía a diez asaltos, mientras que por el título Latino Fedelatín Pluma, Nicolás Vergara de 24 años de Cosquín se medirá con el panameño Gerardo Murillo a diez vueltas.