Alexis Sicilia peleará frente a Farías en Junín

"La verdad es que me siento muy bien, en un buen presente en mi carrera, hace ya ocho meses que estoy trabajando Osvaldo Salami y Walter Zóccola. Estamos trabajando duro, y sintiéndome de buena manera. Vamos a sacarnos la bronca de la última vez que fuimos a pelear a Junín, con el local nos dieron empate, pero ahora vamos en busca de un triunfo" le dijo Alexis Sicilia a UNO Santa Fe.

El boxeador santafesino expresó que "esa noche con Anaya dieron una tarjeta 39, 36, una para mí y la otra le dieron empate. Me vine un poco con bronca, pero como me dijeron mis entrenadores que había trabajado bien y que fue prácticamente un triunfo, sinceramente en la pelea, en el primer round salí a boxear, tocar y salir, que es mi estilo, y cuando tocan el teamkeaper, el muchacho con el que me tocó combatir me dio un cabezazo que me descolocó".

image.png Sicilia junto a sus entrenadores Walter Zóccola y Osvaldo Salami en la previa a la pelea en Junín.

"Es más, él se cortó, se hizo un tajo importante en la cabeza, pero el mismo vino a golpearse conmigo. Ahí cambió la pelea. El segundo round lo perdí, salí frío, llego al rincón, y Walter Zóccola me preguntaba que estaba haciendo, porque no pude meter una mano. Entonces salí con todo y al tercero y al cuarto los pude ganar" indicó el Picante entrenado en Olimboxing de Santa Fe.

Sicilia cambió de gimnasio y llegó al que conducen Salami y Zóccola, y sobre cómo fue la adaptación destacó que "cuando uno deja algo y empieza algo nuevo, siempre se produce alguna crisis. Tuve que luchar contra todas esas cosas, el convencimiento en mi cabeza que no era mi lugar, y con el tiempo me fui adaptando. Cada uno tiene su carácter, y como todo boxeador, yo tengo el mío. Por lo que trato de llevar día a día las cosas, y le pongo la mejor cara".

"Llevo trece peleas, gané cinco, perdí seis, y empaté una, y de las últimas seis, empaté una, perdí una y gané cuatro seguidas, dos por KO y dos por puntos. Vengo creciendo, decidí gracias Dios salir de la calle, rodearme de otras personas, que son mis verdaderos amigos, que me ayudan y me apoyan. Todos me dan una mano, y me llena mi corazón" explicó el boxeador de 30 años.

"Me toca pelear el viernes con un boxeador local, que se llama Juan Ignacio Farías, así que lo estuve viendo, lo estuvimos estudiando, y trabajando para tratar de imponernos. Cuando regresé de la pelea con Anaya, hace ya dos meses, descansé apenas tres días, y volví al gimnasio a entrenar. Porque habíamos ganado, y nos iban a dar otra oportunidad. Después me enfermé un poco, te cansas un poco, descansé y regresé con todo. Ya hace más de un mes que venimos trabajando duro, físicamente, mentalmente y espiritualmente, ya que me apoya Dios y Jesucristo, más la mano de Zóccola y Salami que son de los mejor" finalizó el boxeador de nuestra capital.