Peñarol se quedó con el clásico ante Selknam en Montevideo

Peñarol Rugby derrotó a Selknam 40 a 27 en el Estadio Charrúa, logrando su primer triunfo de la temporada 2026 en el Súper Rugby Américas.

8 de marzo 2026 · 09:59hs
Peñarol arrolló a Selknam y sumó su primera victoria en el Súper Rugby Américas.

Peñarol arrolló a Selknam y sumó su primera victoria en el Súper Rugby Américas.

Por la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2026, Peñarol recibió a Selknam en Montevideo y se impuso 40-27, con un segundo tiempo brillante que inclinó definitivamente la balanza a favor del local. En el equipo uruguayo el medio scrum titular fue el santafesino formado en CRAI, Alejandro Molinas, quien de a poco va asentándose en su puesto y en el andamiaje del elenco Uruguayo.

Peñarol venció a Selknamn en Montevideo

Era una gran chance para cambiar la pisada y Peñarol la aprovechó. El equipo de Ivo Dugonjic no le dio opciones a Selknam en el Estadio Charrúa y lo derrotó en el clásico del Super Rugby Americas en cifras de 40 a 27 para sumar su primer triunfo en la temporada 2026.

Luego de las caídas con Capibaras en Rosario y Tarucas en Montevideo, la franquicia uruguaya volvió a ser local y esta vez no falló, aunque claro está que hay que mencionar que el conjunto chileno tenía 22 ausencias por jugadores afectados a la selección que el viernes enfrentó a Italia XV y contó con varios debutantes.

Lo cierto es que Peñarol Rugby supo hacerse fuerte y con tries de Joaquín Myszka en dos oportunidades y uno de Mateo Perillo, Tomás Baca Castex, Sebastián Pérez y Justo Ferrario, quien además puso cinco conversiones, para sellar un muy buen triunfo en casa.

Con este resultado, los de Ivo Dugonjic salieron del último lugar de la tabla de posiciones ya que consiguieron el punto de bonificación ofensiva al anotar más de cuatro tries en este encuentro.

Cabe recordar que la tercera fecha del Super Rugby Américas se había puesto en marcha el viernes con el triunfo de Pampas XV frente a Capibaras en Buenos Aires por 25 a 20 y el de Tarucas ante Dogos por 29 a 26. Hoy jugarán Cobras y Yacaré en San Pablo.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tarucas 13, Capibaras y Pampas 11, Dogos 10, Selknam 6, Peñarol 5, Yacaré XV 2 y Cobras de Brasil 1.

En la próxima fecha se medirán los siguientes elencos: Peñarol con Cobras y Tarucas con Pampas (viernes 13); Yacaré XV con Capibaras XV en Asunción y Dogos XV con Selknam (sábado 14).

Peñarol Selknam Montevideo
Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

