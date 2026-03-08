Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora festejó ante Ferro y forzó un tercer partido en la Liga Masculina

Por los cuartos de final de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora venció a Ferro 3 a 1, por lo que la serie quedó 1 a 1 y habrá definición en Santa Fe.

8 de marzo 2026 · 09:57hs
Villa Dora venció a Ferro y habrá tercer partido en Santa Fe.

Sonder de Rosario y Citta de Villa Constitución están en semifinales, mientras que hay suspendo en Normal 3 con Obras y Villa Dora con Ferro Carril Oeste. Los equipos del sur santafesino vencieron a Rowing y La Calera, respectivamente y se enfrentarán en semifinales. Villa Dora y Obras ganaron sus compromisos y forzaron un tercer partido. En el play out quedaron mejor posicionados Echague de Paraná y Lafinur.

Villa Dora forzó tercer partido ante Ferro

En el encuentro revancha de los cuartos de final de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA, Villa Dora sacó pecho y forzó tercer partido ante Ferro Carril Oeste. Los dirigidos por Diego Merli se impusieron por 3 a 1 a los de Caballito y este domingo desde las 19 en el estadio Andrés Meynet jugarán el choque decisivo por el pase a las semifinales.

En el estadio ubicado en barrio Sargento Cabral, Villa Dora se impuso por 3 a 1 a Ferro Carril Oeste con parciales de 20-25, 25-16, 25-23 y 25-20. Así, igualó la serie de cuartos de final que se definirá en la presente jornada de domingo. El ganador logrará el pasaje a las semifinales del certamen nacional, algo que Villa Dora buscará conseguir.

Luego de perder la semana pasada en Caballito por 3 a 0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-17, la escuadra santafesina estaba obligada a ganar la revancha, aunque también debía mejorar cuestiones técnicas y tácticas para ilusionarse con forzar un tercer cotejo en la capital santafesina. Ahora tendrá la oportunidad de avanzar a semifinales cuando se dispute el tercer y decisivo encuentro en Ruperto Godoy 1231.

La victoria de Villa Dora sobre los de Caballito fue por 3 a 1 en el Andrés Meynet.

En Villa Dora, a pesar del comienzo adverso, fue el saque, así pudo recuperar el terreno perdido en el marcador y empezó a condicionar el juego de los porteños, que igualmente dieron batalla, y opusieron mucha resistencia. Pero tras el primer set adversos, los santafesinos retomaron el control del encuentro, con buenos bloqueos y determinación en el aspecto ofensivo.

Villa Dora jugó con Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Carlen.

Además de la victoria de Villa Dora sobre Ferro en Santa Fe, en Rosario, Sonder derrotó a Paraná Rowing Club por 3 a 0, y Obras de San Juan hizo lo propio con Escuela Normal 3 en Rosario por 3 a 2. En Córdoba, Citta de Villa Constitución doblegó a La Calera por 3 a 1.

En cuanto la Ronda Permanencia, en el estadio Luis Butta de la capital entrerriana, Echague de Paraná venció a Libertad de San Jerónimo Norte por 3 a 2 con parciales de 25-27, 25-23, 25-22, 19-25 y 17-15. El segundo compromiso será el domingo 8 de marzo a las 19 en La Calderita de calle Moreno, mientras que en caso de necesitarse un tercer encuentro, el mismo quedó pautado para el martes 10 de marzo en cancha de Libertad a las 21 horas.

Villa Dora Liga Nacional Masculina Ferro
