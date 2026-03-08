Gimnasia de La Plata dio el batacazo en la Liga Argentina Femenina

En la continuidad de la fecha 8 de la Liga Argentina Femenina, Gimnasia de La Plata superó como visitante al puntero Sonder en sets corridos.

Villa Dora jugó sus dos compromisos de la octava fecha de la Liga Argentina Femenina con derrotas ante Boca Juniors y River Plate respectivamente. En la continuidad de la octava jornada se registró el batacazo de Gimnasia y Esgrima de La Plata en Rosario, mientras que se registraron partidazos y triunfos para Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Bahiense. Este domingo habrá cuatro encuentros más que atractivos.

En la Fábrica, Gimnasia y Esgrima de La Plata dio el batacazo al vencer en condición de visitante a Sonder de Rosario por 3 a 0 con parciales de 25-23, 27-25 y 28-26. El cuadro Mens Sana viajó a Rosario con una parada más que difícil pero logró imponerse jugando un muy buen partido, ante uno de los equipos más regulares de la temporada. Las Lobas pisaron fuerte en Rosario y se quedaron con un partidazo infartante por 3 a 0 frente al puntero.

En el microestadio Ricardo Velasco, Estudiantes de La Plata venía ganando 2 a 0, pero Náutico Sportivo Avellaneda lo dio vuelta y obligó al tie break. Finalmente, el Pincha logró triunfar en el quinto chico. La victoria por 3 a 2 las chicas platenses fue con parciales de 25-12, 25-8, 24-26, 23-25 y 15-4.

En el polideportivo Benito Quinquela Martín, Boca Juniors se impuso con el respaldo de su gente por 3 a 1 frente a San Isidro de San Francisco con parciales de 25-11, 25-19, 23-25 y 25-21. Por su parte, en el estadio Ana Petracca, Bahiense del Norte jugó un encuentro muy parejo ante Vélez y pudo celebrar en un ajustado 3 a 2 con parciales de 25-22, 21-25, 25-12, 21-25 y 15-11.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder de Rosario y Boca Juniors 29; Bell 27, Gimnasia de La Plata y Villa Dora 26; San Lorenzo 24, San Isidro de San Francisco 23, Ferro Carril Oeste 13, Instituto de Córdoba y Bahiense del Norte 12; River Plate 10, Estudiantes de La Plata 9; Banco Provincia, Náutico Avellaneda y Vélez Sarsfield 8.

En la presente jornada de domingo habrá partidos en Buenos Aires y en Rosario en el cierre del octavo weekend. A las 20, Náutico Avellaneda de Rosario jugará con Gimnasia y Esgrima de La Plata, River Plate se cruzará con San Isidro de San Francisco, y Ferro con Bahiense del Norte. A las 21, Sonder de Rosario lo hará con Estudiantes de La Plata.