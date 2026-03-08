Uno Santa Fe | Ovación | Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el Masters de Indian Wells

El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció en tres sets al francés Benjamin Bonzi para avanzar de ronda en el Masters de Indian Wells.

Ovación

Por Ovación

8 de marzo 2026 · 09:47hs
Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el Masters de Indian Wells

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (20°) venció 6-4, 5-7 y 7-6(5) al francés Benjamin Bonzi y clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

La raqueta de 27 años, que venía de conquistar el Argentina Open hace menos de un mes, derrotó al francés número 111 del Ranking ATP en un partido que duró 2 horas y 29 minutos en la cancha 5 del Indian Wells Tennis Garden.

El paso a paso del triunfo de Francisco Cerúndolo en Indian Wells

En un comienzo de partido parejo, el argentino se hizo dueño del ritmo del juego en los momentos importantes del primer set, en el cual le bastó un solo quiebre para llevárselo por 6-4.

Ya en el segundo, Cerúndolo logró quedarse con el servicio de su rival en el tercer game. Sin embargo, cuando sirvió 5-4 para el partido, lo cedió con una doble falta y, desde entonces, el set se le hizo cuesta arriba, con Bonzi llevándose la manga por 7-5.

En el tercero, el francés continuó con su racha victoriosa en los games que se le cortó en el 2-0 donde el argentino quebró y se volvió a meter en un partido que se terminó definiendo a favor de Cerúndolo en el tie break.

Así, el argentino clasificó a la tercera ronda de este Masters de Indian Wells donde enfrentará al británico Jack Draper que, en simultáneo, al español Roberto Bautista Agut por 3-6, 6-3 y 6-2.

Este sábado, debutarán su hermano Juan Manuel ante el francés Arthur Rinderknech y su compatriota Sebastián Báez que enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Francisco Cerúndolo Indian Wells Argentina Open
Noticias relacionadas
francisco cerundolo avanzo a los cuartos de final del chile open tras vencer a elmer moller

Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Chile Open tras vencer a Elmer Moller

colapinto, optimista tras el gp de australia: vamos a mejorar en china

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

cuando volvera a correr franco colapinto en la formula 1

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

colapinto marco la mayor velocidad punta del gp de australia y sumo un nuevo dato positivo

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

Lo último

Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Último Momento
Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

Ovación
El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe