Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el Masters de Indian Wells

El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció en tres sets al francés Benjamin Bonzi para avanzar de ronda en el Masters de Indian Wells.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (20°) venció 6-4, 5-7 y 7-6(5) al francés Benjamin Bonzi y clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

La raqueta de 27 años, que venía de conquistar el Argentina Open hace menos de un mes, derrotó al francés número 111 del Ranking ATP en un partido que duró 2 horas y 29 minutos en la cancha 5 del Indian Wells Tennis Garden.

El paso a paso del triunfo de Francisco Cerúndolo en Indian Wells

En un comienzo de partido parejo, el argentino se hizo dueño del ritmo del juego en los momentos importantes del primer set, en el cual le bastó un solo quiebre para llevárselo por 6-4.

Ya en el segundo, Cerúndolo logró quedarse con el servicio de su rival en el tercer game. Sin embargo, cuando sirvió 5-4 para el partido, lo cedió con una doble falta y, desde entonces, el set se le hizo cuesta arriba, con Bonzi llevándose la manga por 7-5.

En el tercero, el francés continuó con su racha victoriosa en los games que se le cortó en el 2-0 donde el argentino quebró y se volvió a meter en un partido que se terminó definiendo a favor de Cerúndolo en el tie break.

Así, el argentino clasificó a la tercera ronda de este Masters de Indian Wells donde enfrentará al británico Jack Draper que, en simultáneo, al español Roberto Bautista Agut por 3-6, 6-3 y 6-2.

Este sábado, debutarán su hermano Juan Manuel ante el francés Arthur Rinderknech y su compatriota Sebastián Báez que enfrentará al checo Jiri Lehecka.