Finalizó la fase regular del Clausura Griselda Weimer

Por la 9° fecha del Clausura Griselda Weimer, Deportivo Santa Rosa derrotó a Banco de visitante y se aseguró un lugar en la final por el segundo ascenso.

En un partidazo, en Altos del Valle, La Casita le ganó 3 a 1 a Banco con uno menos y logró el segundo puesto en la tabla anual.

Tras las reprogramaciones se terminó la etapa regular del Clausura Griselda Weimer, novena fecha en la que hubo batacazos, como el del Deportivo Santa Rosa que le dio vuelta el partido a Banco Provincial con uno menos y quedándose con el primer puesto. Las Flores le ganaba a El Cadi y el Pescador se lo empató. Belgrano en Coronda venció y se metió en el reducido. Los Piratitas derrotó a Los Juveniles y con ese resultado los que avanzaron fueron Los Canarios y Atenas.

En el cierre de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Primera B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol, Deportivo Santa Rosa, sin dudas, fue el gran protagonistas de la jornada ya que derrotó a Banco Provincial por 3 a 1 en Altos del Valle, y se aseguró un lugar en la final por el segundo ascenso.

image gentileza Leila Acevedo

En un cotejo que fue arbitrado por Alejandro Aguilera, los goles para la Casita fueron marcados por Ricardo Acosta, Brian Segovia y Marcelo Hilbe, mientras que para los dueños de casa descontó Ismael Contrera. Fueron expulsados Mariano Rodríguez y el ayudante de campo Gonzalo Fernández del conjunto ubicado en el oeste de la capital provincial.

image gentileza Leila Acevedo

En Ángel Gallardo, Nuevo Horizonte derrotó de visitante a San Cristóbal por 3 a 0. Los goles para el conjunto de Casa Turquesa fueron marcados por Brian Pereyra y dos de David Lezcano. Hubo varios expulsados. En el local César Gómez, Alan Ruiz y Sebastián García, destacando que Elías Annoni del equipo de las quintas le atajó un penal a Pablo Martínez. En el otro cotejo destacado de la fecha, en barrio 12 de Septiembre, Atlético Floresta, con goles de Tomás Villalba y Dylan Maidana, superó por 2 a 1 a Santa Fe FC.

-Resultados Zona Campeonato:

Belgrano 2 (Lucas Díaz y Brian Acosta) – Defensores de Alto Verde 0

Banco Provincial 1 (Ismael Contrera) – Deportivo Santa Rosa 3 (Ricardo Acosta, Brian Segovia y Marcelo Hilbe)

San Cristóbal 0 – Nuevo Horizonte 3 (Brian Pereyra y David Lezcano x2)

Floresta 2 (Tomás Villalba y Dylan Maidana) – Santa Fe 1 (Joaquín Argüello)

El Cadi 2 (Axel Sales Rubio y Lautaro Escobar) – Las Flores II 2 (Diego Moncada y Joel Abraham)

-Resultados Zona Repechaje

Loyola 2 (Juan Figueroa y Uriel Hilbe) – Defensores de Peñaloza 0

Los Piratitas 1 (César Romero) – Los Juveniles 0

Deportivo Agua 1 (Maximiliano Olivera) – CCyD El Pozo 0

Atlético Arroyo Leyes 0 – Los Canarios 2 (Gonzalo Cabral y Rubén Ybalo)

Don Salvador 1 (Lautaro Benítez) – Atenas 2 (Julián Pereyra y Maximiliano Laborie)

-Posiciones:

Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 19, Las Flores 18; Banco, Nuevo Horizonte y Floreta 16; Belgrano de Coronda 12, San Cristóbal y Santa Fe FC 10, El Cadi 9, Defensores de Alto Verde 1.

Zona Repechaje: Los Canarios y Atenas 19; Los Piratitas 18, Los Juveniles 17, El Pozo y Deportivo Agua 14; Don Salvador 11, Arroyo Leyes 9, Loyola 7, Defensores de Peñaloza 1.

-Tabla anual Primera B: Las Flores II 63, Deportivo Santa Rosa 59, Nuevo Horizonte 56, Santa Fe FC 53, Banco Provincial 52, Floresta y Belgrano 50, San Cristóbal 45, El Cadi 32, Defensores de Alto Verde 33.

Los cruces del Octogonal de Primera B

1° Deportivo Santa Rosa – 8° Atenas

2° Las Flores II – 7° Los Canarios

3° Banco Provincial – 6° Belgrano

4° Nuevo Horizonte – 5° Floresta