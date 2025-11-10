El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

Leonardo Madelón se encuentra en una encrucijada en Unión para visitar a Belgrano. Con la clasificación asegurada, ¿arriesgará a los titulares?

Unión inició la semana en Casasol con una sonrisa en el rostro, pero también con un dilema por resolver. El empate frente a Barracas Central y los resultados que se dieron el domingo le aseguraron al conjunto rojiblanco su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, instancia que alcanzó por primera vez desde que se implementó el actual formato de competencia.

Sin embargo, el foco ya está puesto en el próximo desafío: visitar a Belgrano en el Gigante de Alberdi, un partido que todavía no tiene día ni horario confirmado, pero que puede definir la ubicación final del Tatengue en la Zona A.

El entrenador Leonardo Madelón deberá resolver un rompecabezas estratégico: decidir si pone lo mejor que tiene a disposición para intentar quedar entre los primeros y jugar como local en el inicio de los playoffs, o si prefiere preservar a algunos futbolistas con molestias para llegar en plenitud al tramo decisivo del campeonato.

Bajas y dudas en el once

El único ausente confirmado será Lautaro Vargas, quien llegó al límite de cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. El lateral quedará liberado para el cruce de octavos, algo que el cuerpo técnico valora positivamente.

En tanto, hay tres nombres que generan preocupación: Cristian Tarragona, que arrastra un golpe sufrido ante Newell’s; Marcelo Estigarribia, que sigue con molestias en una rodilla; y Mauricio Martínez, a quien no se lo nota en su mejor versión física ni futbolística. En los tres casos, Madelón evalúa si arriesgarlos o darles descanso para que lleguen plenos al inicio de la fase eliminatoria.

A la vez, el DT analiza variantes tácticas. Una posibilidad es el ingreso de Franco Fragapane por Nicolás Palavecino, de flojo rendimiento en los últimos encuentros. Otra incógnita pasa por el reemplazante de Vargas: si el equipo mantiene su perfil ofensivo, podría entrar el uruguayo Emiliano Álvarez; si en cambio la intención es reforzar el medio y contener al rival, la alternativa sería Nicolás Paz.

Entre la tabla y la planificación

El dilema no es menor. Si Unión suma en Córdoba, puede asegurar una mejor posición en la Zona A y comenzar los playoffs como local, un factor que Madelón considera importante, aunque el propio técnico resaltó recientemente la fortaleza del equipo jugando fuera de Santa Fe.

LEER MÁS: Unión, adentro: el empate ante Barracas y la caída de Banfield le dieron el pasaje a los playoffs

El calendario juega a su favor: Unión tuvo descanso desde el sábado por la noche, mientras que Belgrano recién disputará su partido este lunes ante Argentinos Juniors en La Paternal, con la obligación de sumar para meterse en la fase final. Por eso, el duelo ante el Tatengue podría ser decisivo para el Pirata, que llega con más presión y desgaste.

Así, el arranque de la semana encuentra a Leo Madelón frente a un dilema clásico del fútbol moderno: cuidar a los suyos o ir con todo. En cualquier caso, la certeza es que Unión ya se ganó su lugar entre los mejores, y ahora deberá elegir cómo transitar el último paso antes de los playoffs, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.