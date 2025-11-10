Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se completa la fecha 11 del Clausura Norberto Serenotti

Una jornada clave será la de este lunes para el certamen de Primera A de Liga Santafesina ya que se definirán el resto de los clasificados a octavos de final.

La Salle Jobson visitará a Newells en cancha de La Perla del Oeste.

La Liga Santafesina de Fútbol había tomado la determinación de postergar la actividad en el Clausura Norberto Serenotti, por las precipitaciones registradas el pasado viernes. El sábado pasado solamente se disputó un cotejo y fue el empate entre Ciclón Norte y Sportivo Guadalupe. La semana pasada se había registrado el triunfo de Sanjustino sobre La Perla del Oeste por 2 a 0, y la igualdad entre Nobleza y Colón de San Justo.

Se juegan los reprogramados del Chijí Serenotti

Recordemos que Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe están clasificados a cuartos de final. Hay varios elencos que tienen el pasaje a los octavos de final, como es el caso de Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste.

Programación lunes 10 de noviembre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Academia AC – Nacional, en Santo Tomé, cancha de Floresta

Árbitro: Lucas Muga

Ciclón Racing – Ateneo Inmaculada

Árbitro: Maximiliano Moya

Gimnasia y Esgrima – Universidad

Árbitro: Carlos Córdoba

Independiente – Unión

Árbitro: Emiliano Maldonado

Juventud Unida – Pucará

Árbitro: Lucas Spacessi

Newell’s Old Boys – La Salle Jobson, en Recreo, cancha de La Perla del Oeste

Árbitro: Nicolás Mottier

Cosmos – Náutico El Quillá

Árbitro: Maximiliano Manduca

Vecinal Gálvez – Colón

Árbitro: Juan Bonnín

-Posiciones:

- Zona 1: Colón de San Justo 29, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 8, Juventud Unida de Candioti 3.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 23, Sanjustino 22, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell´s y Ciclón Norte 10 y Vecinal Gálvez 6.

Clausura Liga Santafesina de Fútbol Ciclón Norte
