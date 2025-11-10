La Liga Santafesina de Fútbol había tomado la determinación de postergar la actividad en el Clausura Norberto Serenotti, por las precipitaciones registradas el pasado viernes. El sábado pasado solamente se disputó un cotejo y fue el empate entre Ciclón Norte y Sportivo Guadalupe. La semana pasada se había registrado el triunfo de Sanjustino sobre La Perla del Oeste por 2 a 0, y la igualdad entre Nobleza y Colón de San Justo.
Se completa la fecha 11 del Clausura Norberto Serenotti
Una jornada clave será la de este lunes para el certamen de Primera A de Liga Santafesina ya que se definirán el resto de los clasificados a octavos de final.
Por Ovación
Se juegan los reprogramados del Chijí Serenotti
Recordemos que Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe están clasificados a cuartos de final. Hay varios elencos que tienen el pasaje a los octavos de final, como es el caso de Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste.
Programación lunes 10 de noviembre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Academia AC – Nacional, en Santo Tomé, cancha de Floresta
Árbitro: Lucas Muga
Ciclón Racing – Ateneo Inmaculada
Árbitro: Maximiliano Moya
Gimnasia y Esgrima – Universidad
Árbitro: Carlos Córdoba
Independiente – Unión
Árbitro: Emiliano Maldonado
Juventud Unida – Pucará
Árbitro: Lucas Spacessi
Newell’s Old Boys – La Salle Jobson, en Recreo, cancha de La Perla del Oeste
Árbitro: Nicolás Mottier
Cosmos – Náutico El Quillá
Árbitro: Maximiliano Manduca
Vecinal Gálvez – Colón
Árbitro: Juan Bonnín
-Posiciones:
- Zona 1: Colón de San Justo 29, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 8, Juventud Unida de Candioti 3.
-Zona 2: Sportivo Guadalupe 23, Sanjustino 22, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell´s y Ciclón Norte 10 y Vecinal Gálvez 6.