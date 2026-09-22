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All Boys atraviesa un momento de preocupación previo al partido ante Colón

Socios e hinchas de All Boys se reunirán desde las 19.30 en Miranda y Chivilcoy para pedir explicaciones por la situación institucional y deportiva que atraviesa el club.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 09:54hs
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All Boys atraviesa un momento de preocupación previo al partido ante Colón

All Boys atraviesa un momento de preocupación por su presente y sus socios e hinchas realizaron una convocatoria abierta para este martes. La reunión será desde las 19.30 en Miranda y Chivilcoy, donde los simpatizantes buscarán expresar sus inquietudes y pedir explicaciones sobre la situación institucional y deportiva de la entidad de Floresta.

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Una convocatoria en medio de la preocupación

La convocatoria fue realizada por socios e hinchas de All Boys, quienes plantearon la necesidad de reunirse para conocer mayores detalles sobre el presente del club. El encuentro tendrá lugar este martes a las 19.30 en Miranda y Chivilcoy y está abierto a todos aquellos simpatizantes que quieran participar.

La intención será generar un espacio para expresar las inquietudes y plantear interrogantes respecto del momento que atraviesa la institución. En este contexto, la situación deportiva se suma a otros episodios recientes que mantienen la atención puesta sobre el club.

El episodio denunciado tras el partido de futsal

A este escenario se agregó una denuncia realizada por All Boys luego de un partido de futsal frente a Rosario Central. Desde la institución de Floresta aseguraron que integrantes de su delegación fueron agredidos después del encuentro.

Según denunció el club, los involucrados habrían sido atacados por personas que vestían ropa identificada con Rosario Central. Además, All Boys señaló que durante el episodio les sustrajeron una bandera.

En lo estrictamente deportivo, el equipo ocupa actualmente el 13° puesto de la Zona A, con 32 puntos en 30 partidos. Su campaña registra seis victorias, 14 empates y 10 derrotas, en un tramo de la temporada que encuentra al Albo lejos de los primeros puestos.

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