Gran velada boxística de aficionados se realizó en el Club Liverpool de Santa Fe

Ante un gran marco de público, las instalaciones del Club Liverpool de la ciudad de Santa Fe, se concretó la velada organizada por el promotor y entrenador Orlando Azcurra, en el que hubo varios debutantes, que lo hicieron con triunfos. El evento contó con once combates, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. El predio ubicado en Ruperto Godoy 1850, fue testigo de muy buenos combates.

La velada en el Liverpool contó con la supervisión de José Baisetto; fueron árbitros el corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión, mientras que como jueces actuaron Darío Gómez, Lisandro Maglier, Torcuato Arzeno y Ariel Morúa. Como médico asistió el doctor Sergio Ramseyer, Beatriz Perassi fue la cronometrista, y personal policial de la comisaría quinta de la URI tuvo a su cargo la seguridad.

Buen debut para dos púgiles santafesinos

En la oportunidad se produjeron dos debuts como aficionados. En primer lugar, Martín Leguizamón de 20 años y representante de barrio Roma, se impuso por puntos a Mariano Pérez entrenado por el ex pugilista paranaense pero radicado en la capital santafesina, Robledo Mansilla. Fue a tres rounds y bajo el arbitraje de Ricardo Centurión. Una noche inolvidable para el joven santafesino que venía entrenando muy duro para llegar a este debut con un peso de 73.800 kg.

"El evento salió todo muy bien, más de 800 personas disfrutaron de una variada y muy buena calidad de peleas. Se hicieron once combates, con un debutante de nuestro gimnasio, que por suerte pudo ganar, pero que seguramente irá por más. Nos vamos muy contentos, ganamos, perdemos, y hasta se han caído peleas pero siempre le ponemos muchas ganas y por suerte seguimos creciendo" señaló Orlando Azcurra.

El DT de boxeo afirmó que "tuvimos el debut de Martín Leguizamón, esto empezó sin querer, sin estar como realmente nos gusta, pero nos animamos con un rival de cuatro peleas y cuatro ganadas. Buscamos una estrategia y lo logró. Martín se llevó el triunfo, la admiración de los que debutan, el cariño de la gente y lo principal, que personas de su entorno vieron como con poco se logró ganar".

El propio boxeador debutante manifestó que "muchas gracias a todos los que asistieron e hicieron el aguante. A mi esquina, y a mi equipo que siempre me tira para adelante. Agradecido y bendecido con la gente que me rodea en este hermoso deporte y gracias a Orlando, más allá del boxeo, me cambió como persona, ahora hay que seguir. Esta la primera de muchas batallas".

El otro cruce de debutantes lo animó Juan Fernández de 15 años, que representa a Néstor Fernández Box, pero bajo la afilicación de Box Parque Garay. El triunfo del joven púgil nuestra capital con un peso de 62.800 a tres asaltos fue ante Gabriel Xamo del Cristian Box de la localidad de Recreo.

El festival de aficionados contó con una muy buena respuesta de público y muy buenos combates.

Por su parte, Lucas Madolé del Colastiné Boxing venció por puntos a Ricardo Hurgoitti del King Box, y Federico Palavecino del Upper de Lucho Fernández doblegó a Marino Cejas del MK de Rafaela. En cuanto a la pelea femenina de la velada, Virginia Lugo del Upper se impuso por puntos a Yoana Aguilar del Maquinita Box.

El talentoso boxeador aficionado Alexis Valenzuela del King Box ganó por RSC en el segundo asalto a Thiago Díaz del Rey Box, y Juan Fernández del King Box también consiguió imponerse pero por puntos a Ángel Del bares del Cristian Box. El representante del Toledo Box de Esperanza, Agustín Pavón venció a Rogelio Rodríguez del Chino Box de Santo Tomé, y Francisco Contreras del Colastiné Boxing hizo lo propio con Franco Ojeda de Santo Tomé Box.

Se viene un gran festival en el Roque Otrino de Colón

El próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 21 se desarrollará un gran festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón organizado por el DT y promotor Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, y diez combates entre púgiles aficionados, todo bajo la supervisión de la Asociación de box de la provincia de Santa Fe. En el fondo, Jonathan Chiquito Vergara del Club Colón, séptimo en el ranking argentino peso pesado, se medirá con Esteban Ringo Juárez, décimo en el escalafón nacional de Buenos Aires a seis rounds.

Por su parte, se producirá el debut como profesional del Colo Esteban Ferrero del gimnasio Olimboxing de Osvaldo Salami y Walter Zoccola frente a Pablo el Mexicanito Rodríguez del Chino Box, quien también hará su presentación como rentado, a cuatro rounds y en peso pluma. Se ha dispuesto un buen servicio de buffet, consiguiendo las entradas anticipadas en el 3425034425.