All Star NBA 2026: días, horarios, formato y cómo ver en vivo

La NBA celebrará este fin de semana el evento que reúne a sus máximas figuras, con el tradicional All Star.

13 de febrero 2026 · 07:34hs
La NBA se prepara para vivir un fin de semana histórico con la edición 2026 del All Star Game. El evento, que reúne a la élite del baloncesto mundial en Estados Unidos, llega con una renovación profunda en su estructura, destacando un cambio radical en el formato del partido principal del domingo.

Con una mezcla de leyendas consagradas, promesas emergentes y figuras del espectáculo, el cronograma promete acción ininterrumpida desde el inicio de las actividades hasta la gran definición por el campeonato.

Día por día, cómo será el All Star Game de la NBA

Viernes: celebridades y futuras Estrellas

  • Partido de las Celebridades: La jornada abre con el cruce entre figuras del espectáculo y el deporte. Este año contará con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el exfutbolista brasileño Cafú y jugadores de la NFL.
  • Rising Stars (Nuevas Estrellas): Un torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las jóvenes promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa.

Sábado: noche de concursos

  • Concurso de Triples: Especialistas de la talla de Damian Lillard y Devin Booker competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la gran final.
  • Shooting Stars: Cuatro equipos compuestos por tres jugadores (mezclando figuras actuales como Jalen Brunson y leyendas como Allan Houston) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.
  • Concurso de Volcadas: El cierre del sábado tendrá nuevos protagonistas ante la ausencia de Mac McClung. Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas donde la creatividad y la potencia física serán evaluadas para determinar al campeón.

Domingo: El Juego de las Estrellas 2026

  • Nuevo Formato "Round Robin": El plato fuerte abandona el formato tradicional de Conferencias. Se enfrentarán tres equipos (dos representantes de Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.
  • Championship Game: Los dos equipos que logren el mejor desempeño en la fase previa avanzarán a la final definitiva para coronar al campeón del All Star 2026.

Los tres equipos del All Star NBA 2026 serán:

Team USA Stripes

  • Jaylen Brown, Celtics
  • Jalen Brunson, Knicks
  • Stephen Curry, Warriors
  • Kevin Durant, Rockets
  • LeBron James, Lakers
  • Kawhi Leonard, Clippers
  • Donovan Mitchell, Cavaliers
  • Norman Powell, Heat

Team USA Stars

  • Scottie Barnes, Raptors
  • Devin Booker, Suns
  • Cade Cunningham, Pistons
  • Jalen Duren, Pistons
  • Anthony Edwards, Timberwolves
  • Chet Holmgren, Thunder
  • Jalen Johnson, Hawks
  • Tyrese Maxey, 76ers

Team World

  • Giannis Antetokounmpo, Bucks
  • Deni Avdija, Trail Blazers
  • Luka Doncic, Lakers
  • Nikola Jokic, Nuggets
  • Jamal Murray, Nuggets
  • Pascal Siakam, Pacers
  • Karl-Anthony Towns
  • Victor Wembanyama, Spurs

Cronograma detallado del All Star Game 2026

VIERNES

  • Partido de las Celebridades - 21:00hs
  • Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs

SÁBADO

  • Concurso de Triples - 19:00hs
  • Shooting Stars - al término del Concurso de Triples
  • Concurso de Volcadas - al término del Shooting Stars

DOMINGO

All Star Game

  • Round Robin Game 1 - 19:00hs
  • Round Robin Game 2 - 19.55hs
  • Round Robin Game 3 - 20.25hs
  • Championship Game - 21.10hs
