All Star NBA 2026: días, horarios, formato y cómo ver en vivo

La NBA celebrará este fin de semana el evento que reúne a sus máximas figuras, con el tradicional All Star.

La NBA se prepara para vivir un fin de semana histórico con la edición 2026 del All Star Game. El evento, que reúne a la élite del baloncesto mundial en Estados Unidos, llega con una renovación profunda en su estructura, destacando un cambio radical en el formato del partido principal del domingo.