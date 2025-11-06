Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Organizado por Diógenes Totino Caunedo este viernes 7 en las instalaciones de Sportivo Guadalupe habrá una pelea profesional, y siete combates con púgiles aficionados

Eduardo El Chaque Bordón junto a su entrenador Totino Caunedo será protagonista en Sportivo Guadalupe.

Este viernes 7 de noviembre desde las 21, en las instalaciones del Club Sportivo Guadalupe, ubicado en Mitre 7136 de nuestra capital, se llevará a cabo un gran festival de boxeo organizado por Diógenes Totino Caunedo responsable del Thunder Box. Una buena oportunidad para ver en acción buenos valores del boxeo regional.

La velada, la cual contará con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, comprenderá un total de 8 combates, siete de ellos de carácter amateur y el restante será animado por púgiles profesionales.

La pelea de fondo entre púgiles rentados, será a seis rounds, en categoría pluma, y será el que animarán Eduardo El Chaque Bordón (6-4-0, 1 KO) y el rosarino Francisco Javier "El Holandés" Coronel (3-7-1, 2 Kos).

Además de la pelea entre el bonaerense, que es entrenado por el santafesino Totino Caunedo, y el rosarino, la velada se completará con siete choques que tendrá como protagonistas a boxeadores amateurs.

El programa de peleas

1- A 3 rounds, hasta 61 kilos - Jonathan Salcedo (Thunder Box) - Nicolás Tobar (Club Olimboxing)

2- A 3 rounds, hasta 61 kilos - Agustín Franco (Thunder Box) - Thiago Ruiz Díaz (Toledo Esperanza)

3- A 3 rounds, hasta 75 kilos - Lautaro Castillo (Thunder Box) - Marcos Torres (Boxing Training)

4- A 3 rounds, hasta 77 kilos - Julián Lencina (Thunder Box) - Junior López (Club Colón)

5- A 3 rounds, hasta 84 kilos Nicolás Gaete (Thunder Box) - Conrado Machado (Boxing Training)

6- A 3 rounds, hasta 57 kilos Máximo Candia (Thunder Box) - Leonardo Escobar (Club Colón)

7- A 3 rounds, hasta 70 kilos Luciano Farías (Club Olimboxing) - Agustín Pavón (Toledo, Esperanza)

Martinet Box prepara una velada en Barranquitas

Organizado por Claudio Martinet, ex púgil, promotor y entrenador de boxeo, quien llegó a ser campeón Sudamericano por mucho tiempo, anunció la realización para el 21 de noviembre, de un Gran Festival de Boxeo en las instalaciones del Club Barranquitas, ubicado en Pasaje Leiva 3645. Con el apoyo del senador Paco Garibaldi y el concejal Leonel Méndez, la velada dará comienzo a las 21.30, con seis peleas amateur, y tres exhibición, con un valor de las entradas de 5.000 pesos.

Festival en Colón de Santa Fe para diciembre

El próximo sábado 6 de diciembre se confirmó la realización de un importante festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. Con la organización del promotor y entrenador Carlos Lemos, hijo del histórico José Lino Lemos, habrá un combate profesional en peso super ligero a seis rounds, y el pleito lo animarán Dimas Toty Garateguy de Colón ante Damián el Chino Yapur del Willie Pep. Además habrá diez peleas amateurs, y servicio de buffet. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el 3425034425.