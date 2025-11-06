Uno Santa Fe | Ovación | Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Organizado por Diógenes Totino Caunedo este viernes 7 en las instalaciones de Sportivo Guadalupe habrá una pelea profesional, y siete combates con púgiles aficionados

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 09:26hs
Eduardo El Chaque Bordón junto a su entrenador Totino Caunedo será protagonista en Sportivo Guadalupe.

Eduardo El Chaque Bordón junto a su entrenador Totino Caunedo será protagonista en Sportivo Guadalupe.

Este viernes 7 de noviembre desde las 21, en las instalaciones del Club Sportivo Guadalupe, ubicado en Mitre 7136 de nuestra capital, se llevará a cabo un gran festival de boxeo organizado por Diógenes Totino Caunedo responsable del Thunder Box. Una buena oportunidad para ver en acción buenos valores del boxeo regional.

La velada, la cual contará con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, comprenderá un total de 8 combates, siete de ellos de carácter amateur y el restante será animado por púgiles profesionales.

La pelea de fondo entre púgiles rentados, será a seis rounds, en categoría pluma, y será el que animarán Eduardo El Chaque Bordón (6-4-0, 1 KO) y el rosarino Francisco Javier "El Holandés" Coronel (3-7-1, 2 Kos).

Además de la pelea entre el bonaerense, que es entrenado por el santafesino Totino Caunedo, y el rosarino, la velada se completará con siete choques que tendrá como protagonistas a boxeadores amateurs.

El programa de peleas

1- A 3 rounds, hasta 61 kilos - Jonathan Salcedo (Thunder Box) - Nicolás Tobar (Club Olimboxing)

2- A 3 rounds, hasta 61 kilos - Agustín Franco (Thunder Box) - Thiago Ruiz Díaz (Toledo Esperanza)

3- A 3 rounds, hasta 75 kilos - Lautaro Castillo (Thunder Box) - Marcos Torres (Boxing Training)

4- A 3 rounds, hasta 77 kilos - Julián Lencina (Thunder Box) - Junior López (Club Colón)

5- A 3 rounds, hasta 84 kilos Nicolás Gaete (Thunder Box) - Conrado Machado (Boxing Training)

6- A 3 rounds, hasta 57 kilos Máximo Candia (Thunder Box) - Leonardo Escobar (Club Colón)

7- A 3 rounds, hasta 70 kilos Luciano Farías (Club Olimboxing) - Agustín Pavón (Toledo, Esperanza)

Martinet Box prepara una velada en Barranquitas

Organizado por Claudio Martinet, ex púgil, promotor y entrenador de boxeo, quien llegó a ser campeón Sudamericano por mucho tiempo, anunció la realización para el 21 de noviembre, de un Gran Festival de Boxeo en las instalaciones del Club Barranquitas, ubicado en Pasaje Leiva 3645. Con el apoyo del senador Paco Garibaldi y el concejal Leonel Méndez, la velada dará comienzo a las 21.30, con seis peleas amateur, y tres exhibición, con un valor de las entradas de 5.000 pesos.

Festival en Colón de Santa Fe para diciembre

El próximo sábado 6 de diciembre se confirmó la realización de un importante festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. Con la organización del promotor y entrenador Carlos Lemos, hijo del histórico José Lino Lemos, habrá un combate profesional en peso super ligero a seis rounds, y el pleito lo animarán Dimas Toty Garateguy de Colón ante Damián el Chino Yapur del Willie Pep. Además habrá diez peleas amateurs, y servicio de buffet. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el 3425034425.

Sportivo Guadalupe Festival boxeo
Noticias relacionadas
La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Túnez y se metió en los 16avos del Mundial.

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

del repudio al silencio: el doble estandar con sebastian villa

Del repudio al silencio: el doble estándar con Sebastián Villa

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico.

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el Superclásico

diferencias saldadas con fassi: tapia visito las instalaciones de talleres de cordoba

Diferencias saldadas con Fassi: Tapia visitó las instalaciones de Talleres de Córdoba

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos