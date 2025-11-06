Independiente Rivadavia, un campeón que hace ruido en Unión

Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Santa Fe vuelve a flotar una pregunta que ya se hizo costumbre cada tanto: ¿cuándo será el momento de Unión? Cada nuevo título de un equipo del interior, cada copa levantada por clubes que hasta hace poco compartían los mismos desvelos del descenso, reabre un debate que parece dormido, pero nunca muere del todo.

El mensaje puertas adentro en Unión

El mensaje puertas adentro en el 15 de Abril siempre fue claro y prudente: el objetivo es mantener la categoría. Y la realidad indica que, una vez más, el equipo de Leonardo Madelón lo consiguió con anticipación, asegurando su permanencia tres fechas antes del cierre de la fase regular del Torneo Clausura, lo que no deja de ser un gran logro por cómo comenzó el segundo semestre (a un punto del descenso). Pero al mismo tiempo, esa prudencia empieza a chocar con un sentimiento más profundo, casi existencial, que atraviesa al hincha tatengue: ¿hasta cuándo el techo será simplemente no caer?

LEER MÁS: Madelón, con una duda en Unión para intentar asegurar la localía ante Barracas

La discusión no es nueva, pero vuelve a encenderse cada vez que otro lo logra. Primero fue Patronato, campeón de la Copa Argentina en 2022; después Central Córdoba, que escribió su página dorada en el mismísimo 15 de Abril en 2024; luego Platense, que sorprendió con el Torneo Apertura este año; y ahora Independiente Rivadavia, que en Córdoba levantó la Copa Argentina y se ganó el pasaje a la Libertadores. Equipos humildes, sin presupuestos de elite ni planteles estelares, que se animaron a más y rompieron con el molde del “objetivo cumplido”.

En cambio, en Unión el discurso sigue siendo moderado. Hasta el propio Madelón, hombre de la casa y símbolo de los grandes regresos, empezó recién ahora a dejar entrever otra ambición, aunque todavía con los pies en la tierra. Tras el partido ante Newell’s, el entrenador habló de “ir por algo más”, pero sin romper del todo con la línea que predomina en la institución.

Un mensaje que no se condice con la actualidad de Unión

Mientras tanto, el equipo está ahí: protagonista, firme, líder junto a Boca en la Zona A —solo relegado por diferencia de gol—, en un campeonato donde los nombres rutilantes escasean y la paridad manda. Si hay un momento para animarse, parece ser éste.

El título de Independiente Rivadavia no hizo más que encender el espejo. Hace dos años, el club mendocino jugaba en la Primera Nacional. Hoy tiene un trofeo histórico y un boleto a la Libertadores. En Santa Fe, la comparación duele y moviliza.

LEER MÁS: Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

El hincha tatengue, que aprendió a celebrar las permanencias como gestas heroicas, empieza a pedir otra cosa: una identidad ganadora, un salto de calidad real, ese golpe sobre la mesa que transforme al club en protagonista de verdad. Porque en el fondo, todos lo saben: Unión ya demostró que puede ser competitivo. Lo que falta, quizás, es animarse a creer que también puede ser campeón.

