Balacera a metros de la escuela Pascual Echagüe: "La gente había vuelto a confiar en la calle y esto golpea"

La presidenta de la vecinal San Lorenzo, Gisela Martínez Galiano, habló luego del episodio ocurrido en la puerta de la escuela Pascual Echagüe que dejó un hombre herido por una bala perdida. “Esto pudo haber sido una tragedia mucho mayor", agregó

Una bala perdida hirió a un hombre a metros de la escuela Pascual Echagüe , en barrio San Lorenzo , este miércoles por la tarde. El episodio ocurrió a minutos del horario de salida escolar , cuando decenas de chicos y familias caminaban por la zona. Vecinos aseguran haber escuchado al menos siete detonaciones .

La víctima, que se desplazaba con un carro llevando muebles, no estaba involucrada en el enfrentamiento y fue alcanzada por un disparo. El hecho reactivó la preocupación por la inseguridad en el sector y volvió a poner en discusión el retiro de la Policía de Acción Táctica (PAT) del territorio barrial.

En diálogo con Sol Play, Gisela Martínez Galiano, presidenta de la vecinal San Lorenzo, expresó: “Esto pudo haber sido una tragedia mucho mayor. Había chicos saliendo de la escuela, familias volviendo de trabajar. La gente había recuperado la confianza de estar en la calle, y ahora esto vuelve a golpear”.

escuela Escuela Nº570 "Gral. Pascual Echagüe".

“Después del retiro de la PAT, la zona quedó más liberada”

La referente barrial señaló que si bien el barrio no vive la misma situación crítica que entre 2014 y 2023, se registran nuevamente balaceras esporádicas y episodios intimidatorios. “No estamos en la situación que teníamos antes, pero sí volvimos a escuchar detonaciones cada tanto. Lo dijimos desde el primer día: cuando la PAT (Policía de Acción Táctica) se retiró, la zona quedó más liberada para quienes viven al margen de la ley. Lo venimos planteando en el Ministerio de Seguridad”, sostuvo Martínez Galiano.

Desde la vecinal advierten que existe un problema clave: muchos vecinos no llaman al 911 por temor o desconfianza. “Lo repetimos siempre: llamen al 911, la asistencia es rápida. No se pide identificación. Pero la gente sigue teniendo miedo de denunciar y eso dificulta la prevención.”

Al mismo tiempo, reclaman la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos como Juan Díaz de Solís y Ameghino, y San José y General López, arterias clave para la circulación y cercanía de instituciones educativas.

“Las cámaras ya fueron solicitadas al Ministerio de Seguridad y trasladadas a la Municipalidad para monitoreo. Son necesarias. No es un capricho”, remarcó.

Impacto en las instituciones del barrio

Martínez Galiano también señaló que la inseguridad afecta de manera directa a los espacios comunitarios: “A la vecinal nos robaron cables, rompieron candados y enchufes. Nosotros sostenemos la institución con actividades y alquileres, no recibimos aportes del Estado. Las instituciones necesitamos empatía y acompañamiento.”

• LEER MÁS: Barrio San Lorenzo: un herido de bala a metros de una escuela y a minutos del horario de salida de los alumnos