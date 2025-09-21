Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Arranca la primavera y, según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor se hará sentir en Santa Fe y la región durante los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025 . Según el organismo, para la región del Litoral se esperan precipitaciones dentro de los valores normales y temperaturas por encima de lo habitual .

Respecto a las lluvias, el informe detalla:

Patagonia : mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal.

Litoral, Buenos Aires y La Pampa : lluvias dentro de los valores normales.

NOA y Cuyo: escenario más húmedo, con probabilidad de precipitaciones normales o superiores a lo normal.

El SMN aclara que, aunque la previsión apunta al promedio trimestral, no se descartan oscilaciones a menor escala: pueden darse semanas con lluvias abundantes o, por el contrario, períodos secos.

910010507-Pronostico-Climatico-Trimestral-092025

En cuanto a las temperaturas, la tendencia es la siguiente:

Cuyo, Córdoba, Litoral, este bonaerense y sur de Patagonia : valores normales o superiores a lo normal.

Norte argentino (NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones) : temperaturas dentro del rango normal.

Centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires: tendencia a temperaturas superiores a lo normal.

En lo referido a extremos térmicos, no se prevé una ocurrencia más frecuente de olas de calor o frío intenso en el centro y norte del país.

El SMN recomienda seguir de cerca los pronósticos de corto plazo —diarios y semanales— y el sistema de alertas tempranas, dado que la variabilidad subestacional puede generar cambios bruscos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963247213586366881&partner=&hide_thread=false ¿Qué se espera para la primavera 2025?



Se prevén lluvias por debajo de lo normal en Patagonia, mientras que en sectores de Cuyo y del noroeste argentino tendrían un trimestre más lluvioso. En la franja central y el Litoral se esperan valores normales de precipitación pic.twitter.com/eIoRpij9G9 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 3, 2025

.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963247217130500274&partner=&hide_thread=false En cuánto a las temperaturas, tenderán a ser más altas de lo habitual en el centro y sur del país



Más info en https://t.co/qRnbAxSa3o pic.twitter.com/z4VjBjb2ZG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 3, 2025

• LEER MÁS: El río Paraná bajó un metro en dos semanas en Santa Fe y aseguran que la bajante se mantendrá hasta la primavera