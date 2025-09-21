Uno Santa Fe | Santa Fe | Temperaturas

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Arranca la primavera y, según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor se hará sentir en Santa Fe y la región durante los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.

21 de septiembre 2025 · 16:10hs
Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Prensa Santa Fe Capital

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025. Según el organismo, para la región del Litoral se esperan precipitaciones dentro de los valores normales y temperaturas por encima de lo habitual.

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Respecto a las lluvias, el informe detalla:

  • Patagonia: mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal.

  • Litoral, Buenos Aires y La Pampa: lluvias dentro de los valores normales.

  • NOA y Cuyo: escenario más húmedo, con probabilidad de precipitaciones normales o superiores a lo normal.

El SMN aclara que, aunque la previsión apunta al promedio trimestral, no se descartan oscilaciones a menor escala: pueden darse semanas con lluvias abundantes o, por el contrario, períodos secos.

910010507-Pronostico-Climatico-Trimestral-092025

En cuanto a las temperaturas, la tendencia es la siguiente:

  • Cuyo, Córdoba, Litoral, este bonaerense y sur de Patagonia: valores normales o superiores a lo normal.

  • Norte argentino (NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones): temperaturas dentro del rango normal.

  • Centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires: tendencia a temperaturas superiores a lo normal.

En lo referido a extremos térmicos, no se prevé una ocurrencia más frecuente de olas de calor o frío intenso en el centro y norte del país.

El SMN recomienda seguir de cerca los pronósticos de corto plazo —diarios y semanales— y el sistema de alertas tempranas, dado que la variabilidad subestacional puede generar cambios bruscos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963247213586366881&partner=&hide_thread=false

.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963247217130500274&partner=&hide_thread=false

• LEER MÁS: El río Paraná bajó un metro en dos semanas en Santa Fe y aseguran que la bajante se mantendrá hasta la primavera

Temperaturas primavera calor Santa Fe
Noticias relacionadas
Elecciones legislativas 2025

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Santa Fe el próximo 26 de octubre

El aeropuerto de Sauce Viejo amplía su oferta

Aeropuerto Sauce Viejo suma vuelos a Salta e Iguazú y refuerza la conectividad aérea de Santa Fe

la primavera y el almanaque: ¿cuando empieza de verdad la estacion de las flores?

La primavera y el almanaque: ¿cuándo empieza de verdad la estación de las flores?

domingo gris y con mucho viento en la ciudad de santa fe

Domingo gris y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Último Momento
Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná