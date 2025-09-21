El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025. Según el organismo, para la región del Litoral se esperan precipitaciones dentro de los valores normales y temperaturas por encima de lo habitual.
Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe
Arranca la primavera y, según el Servicio Meteorológico Nacional, el calor se hará sentir en Santa Fe y la región durante los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.
Respecto a las lluvias, el informe detalla:
Patagonia: mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal.
Litoral, Buenos Aires y La Pampa: lluvias dentro de los valores normales.
NOA y Cuyo: escenario más húmedo, con probabilidad de precipitaciones normales o superiores a lo normal.
El SMN aclara que, aunque la previsión apunta al promedio trimestral, no se descartan oscilaciones a menor escala: pueden darse semanas con lluvias abundantes o, por el contrario, períodos secos.
En cuanto a las temperaturas, la tendencia es la siguiente:
Cuyo, Córdoba, Litoral, este bonaerense y sur de Patagonia: valores normales o superiores a lo normal.
Norte argentino (NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones): temperaturas dentro del rango normal.
Centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires: tendencia a temperaturas superiores a lo normal.
En lo referido a extremos térmicos, no se prevé una ocurrencia más frecuente de olas de calor o frío intenso en el centro y norte del país.
El SMN recomienda seguir de cerca los pronósticos de corto plazo —diarios y semanales— y el sistema de alertas tempranas, dado que la variabilidad subestacional puede generar cambios bruscos.
