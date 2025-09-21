Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Por la 7° fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial, Banco goleó a Alma Juniors de Esperanza, y La Salle Jobson superó a CRAI.

La Salle Jobson superó a CRAI en el cierre de la fase regular del Torneo Oficial de hockey.

En la Zona Campeonato del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey se disputó la última fecha de la etapa regular que tuvo a Banco Provincial como el gran ganador. Ahora vienen los cruces de cuartos de final. En el cierre de esta etapa, Banco goleó a Alma Juniors de Esperanza, y La Salle Jobson doblegó a CRAI. También se registró la victoria de El Quillá y de Santa Fe Rugby Club.

En la noche del sábado, en el sintético de la ASH, La Salle Jobson, equipo conducido por Tato Alberto, derrotó a CRAI por 4 a 3. En un encuentro de trámite cambiante, los dos equipos buscaron la victoria hasta último momento. Las chicas de Miguel Alberto se mantuvieron siempre en partido y siendo más regulares en su andar, consiguieron sostener el peso ofensivo y llevarse el triunfo.

Las “gitanas” lograron imponer condiciones para que Victoria Bertone rompa el cero. Sin embargo, La Salle reaccionó y Juliana Bravo hizo la igualdad.

Las chicas de José Benítez apostaron a la velocidad para lastimar y volvieron a adelantarse por medio de Rosario Gómez Iriondo. En el tercer período, La Salle salió decidido y empató a través de Rocío Carlen. Ganó en confianza y Agostina Valentinuzzi anotó el 3-2 para el “colegial”. El partido no dio respiro.

Como en todo el cotejo, CRAI jamás bajó los brazos y recobró protagonismo a partir de Martina Audicio. La defensora igualó las acciones. La puntada final la dio Mora Bramante desde un fijo en el cuarto gol que sirvió para asegurar el triunfo.

En los otros partidos, hubo goleadas. Banco venía de asegurarse el primer puesto en la fase regular y cerró el torneo de manera impecable con puntaje ideal y de manera invicta en siete presentaciones.

Venció 5-1 a Alma Juniors con goles de Ruth Fuchs y Valentina Ceconi (dos cada una). El otro lo hizo Luna Morello, mientras que Guillermina Nagel hizo el empate parcial de las “lobas”.

image Banco Provincial quedó como el mejor equipo de la primera etapa del certamen.

El Quillá logró destrabar el partido ante Universitario a partir del tercer cuarto. Se impuso con goles de Julia Ponzo desde un fijo y dos de Luisina Romanatti en esa etapa. Giuliana Lucca definió el pleito para el 4-0 que dejó a las “tiburonas” en el segundo puesto. SFRC derrotó 4-0 a Argentino de San Carlos y culminó en el tercer lugar. Delfina Colli, Amparo Mayoraz, Emilia Vidoz y Pilar Benavides inflaron la red.

En el certamen de ascenso

En el Ascenso, El Quillá Amarillo superó una dura prueba y se quedó con tres puntos de oro contra SFRC Azul. El triunfo por 2-1 le permite mirar a todos desde la cima como único líder. Sabrina Ferreyra abrió el camino a la victoria sobre el segundo cuarto. Sin embargo, el “santa” igualó desde un remate de Lola Iturraspe a la salida de un fijo apenas comenzó el tercer parcial.

En el último cuarto, Delfina Peliquero puso arriba nuevamente a la línea del Parque Belgrano que sacó rédito con un tiro al primer palo tras un corto. CRAR fue de menor a mayor ante CRAI Blanco y no perdonó de contraataque durante el segundo parcial. Maitena Zanabria hizo la apertura del marcador desde un revés directo.

Pese al empate de Milagros Cimadevilla antes del descanso largo, el “verde” logró imponer su juego y Alma Mondino puso en ganancias al elenco de Pamela Domínguez que resultó decisiva para la victoria.

Colón dio cuenta de Atlético Franck. Las “razas” extendieron su racha triunfal a tres con el 2-0. Hubo goles de Martina Carballo y Luisana Costa que lo dejan a tiro de la punta.

-Zona Campeonato

-Resultados 7° fecha

Universitario 0- El Quillá 4

Santa Fe Rugby 4- Argentino SC 0

Alma Juniors 1- Banco Provincial 5

La Salle Jobson 4- CRAI 3

-Posiciones: Banco Provincial 21, El Quillá y Santa Fe Rugby 16; La Salle Jobson 12; CRAI 10, Alma Juniors 4, Universitario 3, Argentino de San Carlos 2.

-Cruces de play offs: Banco vs Argentino (SC), El Quillá vs Universitario, Santa fe RC vs Alma Jrs y La Salle vs CRAI

- Zona Ascenso

-Resultados 6° fecha

CRAR 2- CRAI Blanco 1

El Quillá Amarillo 2- Santa Fe Rugby 1

Colón 2- Atlético Franck 0

-Posiciones: El Quillá Amarillo 13; Colón SJ, CRAI Blanco, Colón y CRAR 10; Santa Fe RC Azul 7, Atlético Franck 3, Alma Juniors y Unión de Santa Fe 1.

-Próxima fecha: SFRC Azul vs. Colón, CRAI Blanco vs. Colón SJ, Alma Juniors Blanco vs. CRAR.