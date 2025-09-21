Uno Santa Fe | Santa Fe | Primavera

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Se realizarán controles en puntos estratégicos de la ciudad, en bulevares y costaneras, con especial énfasis en la alcoholemia cero.

21 de septiembre 2025 · 15:24hs
Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Controles por los festejos de la Primavera

gentileza

Controles por los festejos de la Primavera
Controles de tránsito de la Municipalidad de Santa Fe

Santa Fe Capital

Controles de tránsito de la Municipalidad de Santa Fe
Controles municipales

gentileza

Controles municipales
Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Controles de tránsito en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Controles de tránsito en la ciudad de Santa Fe

En el marco de las celebraciones por el Día de la Primavera, la Municipalidad de Santa Fe reforzó los operativos de control y prevención en la ciudad.

El esquema de trabajo, que se extenderá durante todo el fin de semana hasta la madrugada del lunes, busca garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el incremento del movimiento vehicular y de personas que se espera para la fecha.

Los operativos serán ejecutados por el personal de la Dirección General de Tránsito, de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y efectivos policiales.

Los controles se ubicarán en puntos estratégicos de gran afluencia de público, como las principales avenidas y bulevares, las Costaneras Este y Oeste, y el corredor de boliches de la Ruta 168.

Las tareas de control incluirán la realización de tests de alcoholemia, utilizando alómetros y alcoholímetros, así como la verificación de la documentación correspondiente para circular.

La planificación de este operativo especial responde al movimiento que se genera en la ciudad. El objetivo es prevenir accidentes de tránsito y asegurar que quienes salgan a festejar regresen a sus hogares de manera segura.

Se recuerda que en la ciudad de Santa Fe rige la Ordenanza N° 10.017, de tolerancia cero para conductores de autos y motos. Por ello, se insiste en la importancia de tomar los recaudos necesarios: si se consume alcohol, no se debe conducir.

Para estas fechas, se sugiere planificar los viajes con un conductor designado o utilizar el transporte público.

• LEER MÁS: Operativos de control: el fin de semana se retuvieron 91 vehículos en infracción

Primavera operativo Municipalidad de Santa Fe
Noticias relacionadas
Elecciones legislativas 2025

Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Santa Fe el próximo 26 de octubre

El aeropuerto de Sauce Viejo amplía su oferta

Aeropuerto Sauce Viejo suma vuelos a Salta e Iguazú y refuerza la conectividad aérea de Santa Fe

la primavera y el almanaque: ¿cuando empieza de verdad la estacion de las flores?

La primavera y el almanaque: ¿cuándo empieza de verdad la estación de las flores?

domingo gris y con mucho viento en la ciudad de santa fe

Domingo gris y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Último Momento
Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Día de la Primavera: refuerzan los operativos de prevención con controles en puntos estratégicos de la ciudad

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná