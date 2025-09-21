Uno Santa Fe | Ovación | Julián Álvarez

Julián Álvarez falló un penal en el empate del Atlético de Madrid con Mallorca

Luego de no estar presente ante Liverpool por una lesión, Julián Álvarez volvió a jugar, pero falló un penal en el empate del Atlético de Madrid ante Mallorca

21 de septiembre 2025 · 13:51hs
Julián Álvarez falló un penal en el empate del Atlético de Madrid ante Mallorca.

Julián Álvarez falló un penal en el empate del Atlético de Madrid ante Mallorca.

Julián Álvarez sufrió en su regreso en Atlético de Madrid: le atajaron un penal en el empate por 1-1 ante Mallorca, en condición de visitante, por la quinta fecha de La Liga de España.

La Araña, que se había perdido el duelo con Liverpool por la Champions por una molestia, volvió este domingo y el arquero Leo Román le atajó el disparo desde los doce pasos.

En pleno dominio del rival, el equipo dirigido por Diego Simeone dispuso de un penal por una mano a los 14 minutos del primer tiempo.

Como siempre, se hizo cargo de la situación el goleador y figura, Julián Álvarez, pero el derechazo fuerte pero no tan esquinado y a media altura fue rechazado por el arquero Román, que se tiró hacia su izquierda y adivinó la intención del argentino.

El Colchonero -que se quedó con uno menos por la expulsión de Alexander Sorloth- se había puesto en ventaja gracias a Conor Gallagher, pero Vedat Muriqi empató el partido sobre el final. Así las cosas, el Atlético de Madrid se ubica 12° con apenas seis puntos.

