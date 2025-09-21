Tarragona es determinante para que Unión sea el líder en la Zona A

Cristian Tarragona es una de las figuras más destacadas que muestra Unión, al punto tal de ser el goleador del equipo

Los números son realmente muy positivos . Pero además, la incidencia que tiene dentro del equipo l o convierte en una de las grandes figuras que tiene Unión en el Torneo Clausura.

Se hizo esperar y mucho, pero llegó y demostró que la camiseta no le pesa. Al punto tal, que Cristian Tarragona es el goleador de Unión en este presente exitoso del equipo conducido por Leonardo Madelón.

En los nueve partidos que jugó, Tarragona convirtió cuatro goles. El primero de ellos en el empate 1-1 ante Boca en la Bombonera. Luego convirtió en el triunfo 3-2 ante Racing y posteriormente en la victoria 3-1 con Gimnasia de La Plata.

Mientras que el cuarto gol se lo marcó a Independiente Rivadavia en el empate 2-2. Pero además de los goles mencionados, brindó dos asistencias.

Una de ellas en el triunfo ante Instituto 4-0 y la siguiente en la victoria contra el Lobo 3-1. El aporte de goles es clave, pero Tarragona es muy importante jugando de espaldas y haciendo un enorme desgaste.

Es un jugador indispensable por todo lo que aporta. Tiene experiencia y mucha personalidad y está claro que revitalizó el ataque rojiblanco.

No es casualidad que Unión está entre los dos equipos más goleadores del fútbol argentino y para lograr esa marca, Tarragona es fundamental.