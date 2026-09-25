Caza furtiva en la Setúbal y escándalo ambiental: denunciaron la matanza de aves protegidas frente a la Costanera

La organización Ceydas de Entre Ríos denunció que un cazador santafesino difundió durante meses en redes sociales imágenes de ejemplares abatidos en la zona de la costa este de la Laguna Setúbal, frente a la playa Los Alisos en barrio El Pozo . Según la ONG, habría cazado fuera de temporada, en zona de veda, excediendo los cupos y utilizando armas prohibidas

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) , una organización no gubernamental dedicada al estudio y la protección de las aves silvestres y sus ambientes, denunció un presunto caso de caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal , en la ciudad de Santa Fe.

Según la presentación difundida por la ONG, un cazador e influencer santafesino habría publicado durante varios meses en sus cuentas de Instagram y Facebook fotografías y videos de distintas jornadas de caza realizadas desde una embarcación en la costa este de la laguna, frente a la Costanera santafesina.

Ceydas sostiene que en las publicaciones pueden observarse ejemplares abatidos de al menos 10 especies de patos, entre ellas pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

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La denuncia por especies protegidas

De acuerdo con la organización, siete de las especies registradas en las publicaciones estarían protegidas y su caza se encontraría prohibida por la normativa provincial vigente. La ONG menciona específicamente la Ley Provincial N° 4830 y distintas resoluciones relacionadas con la actividad cinegética.

Además, Ceydas señaló que en publicaciones anteriores el cazador habría exhibido ejemplares de pato crestudo que fueron abatidos y posteriormente embalsamados. La organización sostiene que esta especie se encuentra amenazada a nivel nacional y que su caza está prohibida.

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La denuncia también apunta a las condiciones en las que se habrían desarrollado las jornadas de caza. Según Ceydas, el hombre habría realizado las actividades fuera de temporada, en una zona de veda y excediendo los cupos permitidos.

A esto se suma, siempre según la organización ambientalista, el supuesto uso de armas a repetición y armas PCP, consideradas por la normativa provincial como artes o medios prohibidos para la caza.

La denuncia por la cercanía con el Ministerio de Ambiente

Uno de los aspectos señalados por Ceydas es la ubicación donde presuntamente se desarrollaban las jornadas de caza. La ONG aseguró que el cazador operaba en la laguna Setúbal, a unos 2.000 metros de las dependencias del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

En ese sentido, la organización cuestionó los controles sobre la caza furtiva y la protección de la fauna silvestre en la provincia y planteó críticas hacia los organismos encargados de fiscalizar la actividad.

Ceydas calificó el episodio como una muestra de la falta de controles y reclamó que se investiguen las publicaciones y las circunstancias en las que se habrían producido las presuntas infracciones.