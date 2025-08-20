Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal

Almagro A le ganó en el Pay Zumé a CUST A por 84-57 por la quinta fecha del Torneo Oficial Prefederal, donde se mantiene invicto.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 08:45hs
Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal

ASB

Este martes se puso en marcha la quinta fecha del Torneo Oficial Prefederal con la victoria de Almagro A en el Pay Zumé ante CUST A por 84 a 57.

Por su parte, el cotejo entre Kimberley y Almagro B, por la Fecha 4 de la zona A2, pasó a reprogramación.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A

Martes 19 de agosto

CUST A 57 (Guido Baldani 15) - Almagro A 84 (Matías Felcaro 19)

Miércoles 20 de agosto

21.30 El Quillá vs. Sanjustino

Jueves 21 de agosto

21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B

Miércoles 20 de agosto

21.30 Unión (SF) A vs. Gimnasia (Por canal de Youtube ASB)

Jueves 21 de agosto

21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Rivadavia 6 (2-2); CUST A 6 (1-4); El Quillá y Unión B 5 (2-1); Sanjustino 5 (1-3)

Posiciones Zona B: Gimnasia 7 (3-1); Unión A; Alma Juniors y Colón (SJ) 6 (2-2); Regatas (SF) y Banco 5 (1-3)

Fuente: ASB

Prefederal Almagro Santo Tomé
