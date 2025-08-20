Este martes se puso en marcha la quinta fecha del Torneo Oficial Prefederal con la victoria de Almagro A en el Pay Zumé ante CUST A por 84 a 57.
Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal
Por Ovación
Por su parte, el cotejo entre Kimberley y Almagro B, por la Fecha 4 de la zona A2, pasó a reprogramación.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A
Martes 19 de agosto
CUST A 57 (Guido Baldani 15) - Almagro A 84 (Matías Felcaro 19)
Miércoles 20 de agosto
21.30 El Quillá vs. Sanjustino
Jueves 21 de agosto
21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B
Miércoles 20 de agosto
21.30 Unión (SF) A vs. Gimnasia (Por canal de Youtube ASB)
Jueves 21 de agosto
21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Rivadavia 6 (2-2); CUST A 6 (1-4); El Quillá y Unión B 5 (2-1); Sanjustino 5 (1-3)
Posiciones Zona B: Gimnasia 7 (3-1); Unión A; Alma Juniors y Colón (SJ) 6 (2-2); Regatas (SF) y Banco 5 (1-3)
Fuente: ASB