Oficial Prefederal: Unión B da la nota al batir a Rivadavia

Con victorias de Unión B, Alma Juniors y Colón (SJ) se completó la Fecha 5 del Torneo Oficial Prefederal de Básquet

22 de agosto 2025 · 07:08hs
Unión B (3-1), que aún debe un partido, sumó su victoria más valiosa en lo que va del Torneo Oficial Prefederal, al batir como visitante a Rivadavia (2-3) por 82 a 67.

Los pupilos de Federico Spreafico tuvieron un segundo tiempo de alto vuelo, con Lucas Peralta (24) como faro ofensivo.

RIVADAVIA 67: Sebastián Correnti 2, Mauro Natta 18, Manuel García 18, Brian Najnudel 15, Mauricio Costa Hernández 6 (FI) Alejo Traverso 3, Estanislao Verga 3, Agustín Masino 0, Francisco Spicchiali 0, Alejandro Forlín 2. DT: Emanuel Schifitto.

UNIÓN B 82: Pablo Spies 4, Ulises González 10, Fabricio Gómez 5, Segundo Astulfi 6, Agustín Ferrari 11 (FI) Pedro Spajic 0, Mateo Fabbroni 3, Lucas Peralta 24, Tomás Peralta 8, Bautista Bianchi 11. DT: Federico Spreafico.

Parciales: 20-19, 33-37 y 45-61.

Árbitros: Sergio Quinteros y Alejandro Araujo.

Cancha: Exequiel Cerati.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A

Martes 19 de agosto

CUST A 57 (Guido Baldani 15) - Almagro A 84 (Matías Felcaro 19)

Miércoles 20 de agosto

El Quillá 51 (Agustín Alvarez 20) - Sanjustino 66 (Ignacio Paz 12)

Jueves 21 de agosto

Rivadavia 67 (Mauro Natta 18) - Unión (SF) B 82 (Lucas Peralta 24)

Posiciones Zona A: Almagro A 10 (5-0); Unión B 7 (3-1); Sanjustino y Rivadavia 7 (2-3); El Quillá 6 (2-2); CUST A 6 (1-4)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B

Miércoles 20 de agosto

Unión (SF) A 64 (Lautaro Pascual 25) - Gimnasia 70 (Tomás Gómez 27)

Jueves 21 de agosto

Alma Juniors 70 (Francisco Garzia 15) - Banco Provincial 63 (Alejo Suñe 18)

Colón (SJ) 82 (Juan Bertero 25) - Regatas (SF) 79 (Augusto Parola 29)

Posiciones Zona B: Gimnasia 9 (4-1); Alma Juniors y Colón (SJ) 8 (3-2); Unión A 7 (2-3); Regatas (SF) y Banco 6 (1-4)

