Así será la actividad en el Oficial Prefederal y en la zona A2

Este martes se pondrá en marcha la semana, con la disputa de la quinta fecha del Oficial Prefederal y la sexta en la A2.

19 de agosto 2025 · 09:50hs
Este martes arrancará una semana cargada en el Torneo Oficial Prefederal y en la Zona A2 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet, con un cambio en el duelo entre El Quillá y Sanjustino.

Asimismo, el cotejo pendiente de la zona A2 entre Kimberley y Almagro B, pautado para este martes, comenzará a las 22 en el Cándido Arrúa.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A

Martes 19 de agosto

21.30 CUST A vs. Almagro A

Miércoles 20 de agosto

21.30 El Quillá vs. Sanjustino

Jueves 21 de agosto

21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B

Miércoles 20 de agosto

21.30 Unión (SF) A vs. Gimnasia (Por canal de Youtube ASB)

Jueves 21 de agosto

21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6

Miércoles 20 de agosto

21.30 CUST B vs. Alumni

Jueves 21 de agosto

21.30 Colón (SF) vs. Almagro B

21.30 Kimberley vs. Santa Rosa

21.30 Macabi vs. UNL

21.30 Regatas Coronda vs. República del Oeste

Libre: Centenario

