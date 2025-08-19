Este martes arrancará una semana cargada en el Torneo Oficial Prefederal y en la Zona A2 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet, con un cambio en el duelo entre El Quillá y Sanjustino.
Así será la actividad en el Oficial Prefederal y en la zona A2
Este martes se pondrá en marcha la semana, con la disputa de la quinta fecha del Oficial Prefederal y la sexta en la A2.
Asimismo, el cotejo pendiente de la zona A2 entre Kimberley y Almagro B, pautado para este martes, comenzará a las 22 en el Cándido Arrúa.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A
Martes 19 de agosto
21.30 CUST A vs. Almagro A
Miércoles 20 de agosto
21.30 El Quillá vs. Sanjustino
Jueves 21 de agosto
21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B
Miércoles 20 de agosto
21.30 Unión (SF) A vs. Gimnasia (Por canal de Youtube ASB)
Jueves 21 de agosto
21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6
Miércoles 20 de agosto
21.30 CUST B vs. Alumni
Jueves 21 de agosto
21.30 Colón (SF) vs. Almagro B
21.30 Kimberley vs. Santa Rosa
21.30 Macabi vs. UNL
21.30 Regatas Coronda vs. República del Oeste
Libre: Centenario
Fuente: ASB