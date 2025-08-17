Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la 5ª fecha del certamen

Entre martes y jueves se llevará adelante la 5ª jornada del Torneo Oficial Prefederal de Básquet. Además, se disputará la 6ª fecha de la zona A2

A la vuelta de la esquina está una nueva semana de acción en el Torneo Oficial Prefederal, con 12 elencos buscando los cuatro cupos disponibles a la Liga Federal 2026.

El único invicto, Almagro A, viajará a Santo Tomé para medirse contra CUST A, en uno de los juegos destacados. En la zona B se destaca el duelo entre Unión A y Gimnasia.