Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la 5ª fecha del certamen

Entre martes y jueves se llevará adelante la 5ª jornada del Torneo Oficial Prefederal de Básquet. Además, se disputará la 6ª fecha de la zona A2

Ovación

17 de agosto 2025 · 14:17hs
A la vuelta de la esquina está una nueva semana de acción en el Torneo Oficial Prefederal, con 12 elencos buscando los cuatro cupos disponibles a la Liga Federal 2026.

El único invicto, Almagro A, viajará a Santo Tomé para medirse contra CUST A, en uno de los juegos destacados. En la zona B se destaca el duelo entre Unión A y Gimnasia.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A

Martes 19 de agosto

21.30 CUST A vs. Almagro A

21.30 El Quillá vs. Sanjustino

Jueves 21 de agosto

21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B

Miércoles 20 de agosto

21.30 Unión (SF) A vs. Gimnasia (Por canal de Youtube ASB)

Jueves 21 de agosto

21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial

21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6

Miércoles 20 de agosto

21.30 CUST B vs. Alumni

Jueves 21 de agosto

21.30 Colón (SF) vs. Almagro B

21.30 Kimberley vs. Santa Rosa

21.30 Macabi vs. UNL

21.30 Regatas Coronda vs. República del Oeste

Libre: Centenario

Oficial Prefederal Básquet
