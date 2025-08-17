A la vuelta de la esquina está una nueva semana de acción en el Torneo Oficial Prefederal, con 12 elencos buscando los cuatro cupos disponibles a la Liga Federal 2026.
Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la 5ª fecha del certamen
Entre martes y jueves se llevará adelante la 5ª jornada del Torneo Oficial Prefederal de Básquet. Además, se disputará la 6ª fecha de la zona A2
Por Ovación
El único invicto, Almagro A, viajará a Santo Tomé para medirse contra CUST A, en uno de los juegos destacados. En la zona B se destaca el duelo entre Unión A y Gimnasia.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA A
Martes 19 de agosto
21.30 CUST A vs. Almagro A
21.30 El Quillá vs. Sanjustino
Jueves 21 de agosto
21.30 Rivadavia vs. Unión (SF) B
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 5 - ZONA B
Miércoles 20 de agosto
21.30 Unión (SF) A vs. Gimnasia (Por canal de Youtube ASB)
Jueves 21 de agosto
21.30 Alma Juniors vs. Banco Provincial
21.30 Colón (SJ) vs. Regatas (SF)
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6
Miércoles 20 de agosto
21.30 CUST B vs. Alumni
Jueves 21 de agosto
21.30 Colón (SF) vs. Almagro B
21.30 Kimberley vs. Santa Rosa
21.30 Macabi vs. UNL
21.30 Regatas Coronda vs. República del Oeste
Libre: Centenario