Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Almagro venció a Alma Juniors por 75-66, mientras que Sanjustino venció como visitante a Colón (SJ) por 75-64, en los clásicos del Oficial Prefederal.

Con dos escenarios absolutamente colmados, se disputaron los Clásicos de Esperanza y San Justo, que tuvieron como ganadores a Almagro A y Sanjustino.

Las Águilas continúan invictos, mientras que el Matador pudo sumar su primera victoria en el presente Torneo Oficial Prefederal.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES

Martes 12 de agosto

Gimnasia 75 (León Alfonso 26) - Rivadavia 71 (Manuel García 21)

El Quillá 50 (Guillermo Santillán 12) - Regatas (SF) 36 (Agustín Sorba 9)

Miércoles 13 de agosto

Unión A 73 (Lautaro Pascual 18) - Unión B 76 (Pablo Spies 21)

Jueves 14 de agosto

CUST A 71 (Guido Baldani 15) - Banco Provincial 88 (Alejo Suñe 19)

Almagro A 75 (Rodrigo Riquelme 20) - Alma Juniors 66 (Facundo Breques 20)

Colón (SJ) 64 (Ignacio Beltramino 19) - Sanjustino 75 (Fabián Paz 16)

Posiciones Zona A: Almagro A 8 (4-0); Rivadavia 6 (2-2); El Quillá y Unión B 5 (2-1); CUST A y Sanjustino 5 (1-3)

Posiciones Zona B: Gimnasia 7 (3-1); Unión A; Alma Juniors y Colón (SJ) 6 (2-2); Regatas (SF) y Banco 5 (1-3)

Fuente: ASB