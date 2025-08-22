Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

Chacarita, que lleva tres partidos sin triunfos ni convertir goles, podría tener apenas un cambio para medirse contra Colón este sábado en el Brigadier López

Chacarita no está pasando por un buen momento y deberá cambiar su imagen ante Colón, elenco que contará con el estreno de Ezequiel Medrán.

El Tricolor de San Martín, hace tres partidos que no gana (dos empates y una derrota), donde tampoco pudo convertir goles.

Por eso Juan Manuel Azconzábal está en el centro de las críticas y un resultado adverso en el Brigadier López, a poco de las elecciones (31 de agosto) puede marcar un antes y después.

En principio, el ingreso de Santiago Apa por Hernán Rivero sería la única variante en relación al equipo que presentó la semana anterior frente a Temperley.

El tentativo once inicial de Chacarita

Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortíz, Leandro Ciccolini, Víctor Figueroa; Misael Jaime y Santiago Apa.