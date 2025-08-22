Uno Santa Fe | Ovación | Chacarita

Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

Chacarita, que lleva tres partidos sin triunfos ni convertir goles, podría tener apenas un cambio para medirse contra Colón este sábado en el Brigadier López

22 de agosto 2025 · 09:46hs
Chacarita no está pasando por un buen momento y deberá cambiar su imagen ante Colón, elenco que contará con el estreno de Ezequiel Medrán.

El Tricolor de San Martín, hace tres partidos que no gana (dos empates y una derrota), donde tampoco pudo convertir goles.

Por eso Juan Manuel Azconzábal está en el centro de las críticas y un resultado adverso en el Brigadier López, a poco de las elecciones (31 de agosto) puede marcar un antes y después.

En principio, el ingreso de Santiago Apa por Hernán Rivero sería la única variante en relación al equipo que presentó la semana anterior frente a Temperley.

El tentativo once inicial de Chacarita

Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tomás Ortíz, Leandro Ciccolini, Víctor Figueroa; Misael Jaime y Santiago Apa.

