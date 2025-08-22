Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido vuelve al ruedo en Olimpia de Paraguay, pero con otra función dentro del cuerpo técnico que comandan Ramón y Emiliano Díaz

El exDT de Unión, Juan Pablo Pumpido, desde hace un par de años radicado en Paraguay, se suma al cuerpo técnico de Olimpia de dicho país.

En este caso, la función del estratega será ser el analista técnico del conjunto decano, que tiene a Ramón Díaz y Emiliano Díaz como cabezas visibles.

En su paso por el fútbol guaraní, Pumpido, de 42 años, dirigió a Sol de América, Sportivo Ameliano, Guaraní, Nacional y Sportivo Luqueño. Fue campeón de la Copa Paraguay 2022 dirigiendo a Ameliano.

Busca cortar la racha adversa

Olimpia trabaja enfocándose en el vital duelo del domingo, desde las 16, ante General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’arendy, por la fecha 9 del Clausura.

El Decano viene de tres partidos seguidos sin conocer la victoria y necesita ganar o ganar para no perder terreno en la tabla acumulativa.