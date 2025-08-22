Uno Santa Fe | Ovación | Pumpido

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido vuelve al ruedo en Olimpia de Paraguay, pero con otra función dentro del cuerpo técnico que comandan Ramón y Emiliano Díaz

Ovación

Por Ovación

22 de agosto 2025 · 08:58hs
Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El exDT de Unión, Juan Pablo Pumpido, desde hace un par de años radicado en Paraguay, se suma al cuerpo técnico de Olimpia de dicho país.

En este caso, la función del estratega será ser el analista técnico del conjunto decano, que tiene a Ramón Díaz y Emiliano Díaz como cabezas visibles.

En su paso por el fútbol guaraní, Pumpido, de 42 años, dirigió a Sol de América, Sportivo Ameliano, Guaraní, Nacional y Sportivo Luqueño. Fue campeón de la Copa Paraguay 2022 dirigiendo a Ameliano.

LEER MÁS: Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

Busca cortar la racha adversa

Olimpia trabaja enfocándose en el vital duelo del domingo, desde las 16, ante General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’arendy, por la fecha 9 del Clausura.

El Decano viene de tres partidos seguidos sin conocer la victoria y necesita ganar o ganar para no perder terreno en la tabla acumulativa.

Pumpido Olimpia Paraguay
Noticias relacionadas
Atractivos duelos tendrá el cuarto capítulo del Torneo Oficial de hockey femenino.

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

mitre (sde) confirmo a mazzon tras la renuncia de schürrer

Mitre (SdE) confirmó a Mazzón tras la renuncia de Schürrer

chacarita tendria una variante para visitar a colon

Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

el ministerio de seguridad bonaerense clausuro la cancha de independiente

El Ministerio de Seguridad bonaerense clausuró la cancha de Independiente

Lo último

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Último Momento
El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Ovación
Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"