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Enrique Sacco presentó su candidatura a la presidencia en Independiente

“La prioridad es el fútbol y después viene la economía. El club tiene un pasivo de 34 millones”, remarcó el periodista. Y dijo " si gano, el club no va a ser una SAD”

28 de septiembre 2026 · 21:20hs
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Enrique Sacco lanzó su candidatura a presidente de Independiente.

Enrique Sacco lanzó su candidatura a presidente de Independiente.

El periodista Enrique Sacco presentó este lunes su candidatura a presidente de Independiente y afirmó que si gana “el club no va a ser una SAD”.

Se presentó Quique Sacco

"La prioridad es el fútbol y después viene la economía. Independiente tiene un pasivo de 34 millones", remarcó Sacco en conferencia de prensa y reveló que si es elegido vendrá "con un director deportivo con pasado en la Premier League, que ya viene analizando al plantel hace meses y puede empezar a trabajar desde el primer día".

Asimismo, admitió que es consciente que "lo más probable es que arranque" su gestión con el club "inhibido" y sostuvo que el objetivo es que el equipo de Avellaneda "vuelva a ganar". Además, Sacco negó vínculos políticos con el PRO y graficó que el único color que lo representa "es el rojo".

Independiente presidente fútbol
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