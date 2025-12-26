Alpine ganó una batalla clave rumbo a 2026 tras el aval de la FIA al motor Mercedes

La FIA despejó una polémica que sacudía a la Fórmula 1 y le dio luz verde al nuevo motor de Mercedes, proveedor de Alpine que favorece a Franco Colapinto.

El futuro inmediato de la Fórmula 1 comenzó a escribirse antes de que los autos salgan a pista. La FIA tomó una decisión clave sobre las unidades de potencia y validó una interpretación reglamentaria que favorece al motor Mercedes, proveedor de Alpine , equipo donde se proyecta Franco Colapinto. El fallo despejó dudas técnicas y significó un primer punto ganado pensando en la temporada 2026 .

El eje del conflicto estuvo centrado en la relación de compresión de los nuevos motores , un aspecto sensible del reglamento que entrará en vigencia en 2026. Equipos rivales denunciaron que Mercedes y Red Bull Powertrains encontraban una ventaja al diseñar componentes que se expanden con la temperatura , elevando la compresión en condiciones reales de carrera.

La FIA fue contundente: si la relación de compresión medida en frío respeta el límite de 16:1, el motor es legal, sin importar que ese valor aumente cuando el propulsor alcanza su temperatura óptima de funcionamiento. Con ese criterio, el organismo cerró la puerta a reclamos inmediatos y permitió que los desarrollos continúen sin modificaciones.

Ventaja técnica y polémica reglamentaria

La resolución no dejó conformes a todos. Algunos fabricantes se apoyaban en el artículo que indica que los autos deben cumplir la normativa en todo momento, no solo durante los controles estáticos. Sin embargo, la FIA interpretó que el reglamento no prohíbe explícitamente la variación térmica, siempre que los valores iniciales estén dentro de los límites.

Especialistas técnicos compararon el concepto con el de las alas flexibles: piezas que superan pruebas estáticas, pero se deforman bajo condiciones reales para ofrecer una ganancia de rendimiento. En este caso, se estima que la mejora podría rondar los 10 caballos de fuerza, una diferencia significativa en una Fórmula 1 cada vez más ajustada.

Alpine, Colapinto y un escenario alentador

Para Alpine, la decisión fue recibida como un verdadero alivio. El equipo francés apostó fuerte al motor Mercedes para el ciclo 2026, y un fallo adverso habría implicado un golpe directo a su planificación deportiva. Con el aval de la FIA, el proyecto mantiene intacta su hoja de ruta.

En ese contexto, Franco Colapinto y su entorno observan con atención un escenario que podría resultar favorable. Los rumores dentro del paddock señalan al propulsor alemán como uno de los más avanzados del nuevo reglamento, lo que alimenta expectativas dentro de una estructura que busca dar un salto competitivo.

La decisión también profundizó la llamada “carrera armamentística” entre fabricantes. Honda, Ferrari y Audi elevaron consultas formales y analizan los pasos a seguir, conscientes de que no podrán introducir cambios profundos antes de 2027. Mientras tanto, el reglamento prevé mecanismos de compensación para quienes queden en desventaja.

Con las pruebas de pretemporada y las primeras ventanas de desarrollo en el horizonte, la Fórmula 1 entra en una fase decisiva. Para Alpine, el mensaje es claro: el camino a 2026 comenzó con el pie derecho, y la FIA ya marcó la primera línea del nuevo tablero técnico.