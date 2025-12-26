Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca y River sin títulos en 2025: ¿cuánto hacía que los gigantes no cerraban un año en blanco?

El 2025 rompió una lógica histórica: Boca y River cerraron el año sin títulos, algo que no ocurría desde hacía más de una década en el fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 17:35hs
El 2025 de Boca y River quedará registrado como uno de los más pobres en términos deportivos. Sin títulos, con rendimientos irregulares y lejos de la pelea en los torneos decisivos, ambos cerraron un calendario que rompió una lógica dominante. Para encontrar un antecedente similar hay que retroceder hasta 2013, la última temporada en la que los dos gigantes del fútbol argentino terminaron sin levantar trofeos.

Un año sin campeones grandes en el fútbol argentino

La supremacía de Boca Juniors y River Plate fue una constante en la última década. Incluso en temporadas irregulares, al menos uno de los dos encontraba la manera de celebrar algún título local o internacional. Sin embargo, el 2025 alteró ese patrón: se disputaron ocho competencias oficiales y ninguna terminó con festejo xeneize o millonario.

La situación llamó la atención no solo por la falta de títulos, sino también por el bajo nivel futbolístico mostrado a lo largo del año, una combinación que derivó en un cierre sin consagraciones y con más dudas que certezas de cara al futuro.

2013, el último antecedente de un año en blanco

Para hallar el último registro similar hay que remontarse a 2013, cuando Boca y River también cerraron la temporada sin campeonatos. Aquel año tuvo como protagonistas a Newell’s, Vélez, Arsenal, Lanús y San Lorenzo, que se repartieron los títulos del calendario.

En ese contexto, River estuvo cerca: peleó el Torneo Final hasta la última fecha, pero terminó segundo, a solo dos puntos de Newell’s. Boca, en cambio, vivió un año crítico, con un anteúltimo puesto en el Torneo Final y eliminaciones tempranas en la Copa Argentina y en la Libertadores.

El contraste con una década de dominio

Desde 2014 en adelante, el escenario cambió por completo. Boca y River se repartieron ligas, copas nacionales e internacionales, construyendo un ciclo de dominio casi absoluto. Libertadores, Sudamericana, Copas Argentinas, Supercopas y Trofeos de Campeones pasaron alternativamente por Núñez y La Boca.

Ese dominio sostenido convirtió al 2025 en una rareza estadística. No solo porque ninguno ganó, sino porque otros clubes aprovecharon el vacío de poder para sumar estrellas históricas e incluso lograr sus primeras consagraciones oficiales.

Un punto de inflexión rumbo a 2026

El año sin títulos funciona como una señal de alarma para ambos clubes. Dirigencias, cuerpos técnicos e hinchas coinciden en que el 2025 fue un paso atrás y que el 2026 aparece como una obligación deportiva para recuperar protagonismo.

Boca y River, acostumbrados a marcar el pulso del fútbol argentino, cerraron un ciclo sin festejos por segunda vez en 13 años. La historia reciente demuestra que suelen reaccionar rápido. La gran incógnita es si este año en blanco será apenas una excepción… o el inicio de una etapa más pareja en el mapa del fútbol nacional.

Boca River títulos futbol argentino
