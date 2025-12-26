Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Polémica en Boca: el posteo de Marino Hinestroza con un cuchillo antes de su llegada a la Argentina

26 de diciembre 2025 · 15:53hs
Cuando todavía no aterrizó en la Argentina para firmar su contrato, Marino Hinestroza ya se transformó en protagonista del día en el mundo Boca. El extremo colombiano, con su incorporación prácticamente cerrada, publicó un posteo que desató una fuerte controversia y generó un intenso debate entre hinchas y usuarios en redes sociales.

El posteo de Hinestroza que hizo ruido en Boca

En su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 396 mil seguidores, el futbolista compartió un carrete de cinco imágenes. En las primeras cuatro se lo observa sonriente, posando frente al espejo de un ascensor, en lo que parecía una despedida positiva de Colombia tras consagrarse campeón con Atlético Nacional.

Sin embargo, la última foto cambió por completo el tono del posteo. En una habitación, con el rostro cubierto por el celular y la remera levemente levantada, un cuchillo apoyado sobre la cama se robó toda la atención. Esa imagen fue suficiente para encender la polémica entre los hinchas de Boca, que reaccionaron con sorpresa y críticas.

Críticas en redes y una decisión que llamó la atención

A simple vista, el objeto se distingue con claridad: un cuchillo de hoja corta y mango marrón. La presencia del arma blanca generó una oleada de comentarios negativos, especialmente entre simpatizantes xeneizes que esperaban un perfil más bajo del refuerzo.

Lejos de tratarse de un error o un descuido, Hinestroza decidió no borrar la publicación. Incluso, horas más tarde, volvió a compartir la imagen en sus historias, un gesto que profundizó el malestar y multiplicó las reacciones.

Un debut mediático antes de llegar a Buenos Aires

Con apenas 23 años, Hinestroza todavía no fue presentado oficialmente como jugador de Boca, pero su nombre ya circula con fuerza por motivos ajenos al fútbol. En un contexto donde cada gesto es analizado al detalle, el episodio deja al descubierto la presión que rodea a los refuerzos del Xeneize, incluso antes de ponerse la camiseta.

Mientras Boca avanza con los últimos pasos administrativos para concretar su llegada, el extremo colombiano ya tuvo su primer impacto mediático, aunque no precisamente por su rendimiento dentro de la cancha. La expectativa deportiva convive ahora con una polémica que promete seguir dando que hablar.

