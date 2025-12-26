Uno Santa Fe | Santa Fe | microtráfico

Nueva Unidad Fiscal contra el microtráfico: 11 fiscales investigarán la venta minorista de drogas en Santa Fe

Fue presentada este viernes en Rosario y tendrá competencia en toda la provincia. Está integrada por 11 fiscales, un jefe y un vicejefe. Dependerá directamente de la Fiscalía General.

26 de diciembre 2025 · 19:02hs
El derribo de búnkeres

El derribo de búnkeres, una nueva medida implementada en el cambio de persecución penal del delito.

 

Este viernes 26 de diciembre se presentó oficialmente la nueva Unidad Fiscal dedicada a investigar la cadena minorista de comercialización de estupefacientes vinculada a hechos de violencia.

La estructura está integrada por once fiscales, además de un jefe y un vicejefe, y tendrá incumbencia en todo el territorio provincial.

El acto se realizó con el tradicional corte de cinta y contó con la presencia de la fiscal general, María Cecilia Vranicich, el jefe de la Unidad, Franco Carbone, la fiscal coordinadora de la Fiscalía General, Carla Cerliani, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entre otras autoridades.

Ley de Microtráfico

Durante su intervención, Vranicich repasó los dos primeros años de vigencia de la ley de microtráfico, que comenzó a implementarse a partir de una decisión política e institucional de aplicación inmediata, aun con las capacidades disponibles en ese momento. En ese sentido, explicó que la puesta en marcha fue gradual, iniciando con la conformación de un equipo de trabajo dentro de la Fiscalía General y la elaboración de guías de actuación específicas.

Luego se incorporaron fiscales y se requirieron las ampliaciones presupuestarias necesarias para sumar nuevos recursos humanos al área”, señaló la fiscal general, y pidió a los integrantes de la nueva Unidad que orienten su actuación a dar respuesta a las víctimas de los delitos violentos generados por el microtráfico.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la decisión política de enfrentar el problema. “Tenemos el problema del microtráfico, pero nos damos los debates necesarios para enfrentarlo. No es solamente brindar recursos, sino también la coordinación interinstitucional. La violencia, cuando hay determinación, retrocede”, afirmó.

Persecución penal estratégica

El jefe de la nueva Unidad Fiscal, Franco Carbone, explicó que el objetivo central será perseguir a los vendedores de drogas asociados a hechos de violencia y reducir el impacto de los delitos conexos que genera la compra y venta de estupefacientes. En ese marco, detalló que hasta el momento se concretaron 99 derribos en territorio y 350 condenas.

Ahora buscamos replicar y estandarizar procedimientos de trabajo en toda la provincia, en coordinación con las fiscalías regionales”, indicó. Además, remarcó que la Ley 14.239 otorgó un marco normativo claro para el abordaje del microtráfico y que fue decisión de la fiscal general darle una implementación inmediata.

Empezamos de cero y, a dos años, estamos inaugurando la primera Unidad Fiscal que depende directamente de la Fiscalía General y tiene competencia provincial. Debemos ser selectivos y estratégicos en la persecución penal”, sostuvo Carbone.

Al finalizar el acto, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la nueva Unidad Fiscal en la ciudad de Rosario.

Amplia presencia institucional

Del acto participaron el gobernador de la provincia, el ministro de Justicia y Seguridad y su gabinete, fuerzas de seguridad provinciales y federales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, los ministros de la Corte Suprema Daniel Erbetta y Jorge Baclini, el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini, además de funcionarios y representantes de los tres poderes del Estado, fiscales regionales y autoridades de la Fiscalía General.

