Ignacio Antonio también llegó a Santa Fe para sumarse a Colón

El volante Ignacio Antonio, prioridad para Ezequiel Medrán, llega para completar todos los trámites y convertirse en incorporación de Colón. Viene libre

26 de diciembre 2025 · 16:54hs
Colón continúa dándole forma a su nuevo plantel y en las próximas horas podría sumar otra cara nueva. El volante Ignacio Antonio venía por estas horas a Santa Fe para completar la revisión médica y firmar su contrato, que en principio sería por una temporada. Está libre luego de su paso por Gimnasia de Mendoza.

Se trata del mediocampista central que tanto pretendía Ezequiel Medrán, una búsqueda que finalmente empieza a cristalizarse luego del período de vacaciones del futbolista.

El 5 que pedía Medrán para Colón

Antonio llega para cubrir una necesidad concreta del cuerpo técnico. Medrán insistió desde el inicio por la incorporación de un volante central con características de orden, equilibrio y despliegue, y el nombre del ex-Gimnasia de Mendoza siempre estuvo sobre la mesa.

Ignacio Antonio desembarca en Colón.

La demora en su arribo estuvo ligada exclusivamente a los tiempos personales del jugador, que ahora ya se encuentra disponible para iniciar un nuevo desafío con la camiseta sabalera.

Si todo se desarrolla con normalidad, Antonio se someterá a los estudios médicos en las próximas horas y sellará su vínculo con Colón. El plan es que el viernes 2 de enero se sume formalmente a la pretemporada en el predio 4 de Junio, junto al resto del plantel profesional. Su llegada refuerza una zona neurálgica del equipo y le da al entrenador una pieza clave para comenzar a moldear el funcionamiento colectivo.

Un plantel de Colón que empieza a tomar forma

Ignacio Antonio se sumaría a una lista de incorporaciones que ya incluye a Matías Budiño, Leandro Allende, Matías Godoy y Julián Marcioni, todos en la misma línea de renovación que impulsa la dirigencia. Además, Colón aguarda por el arribo del defensor Pier Barrios, otro nombre que aparece bien encaminado.

