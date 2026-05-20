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Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

El representante Pablo Caro habló tras la firma del nuevo vínculo de Ignacio Lago con Colón hasta diciembre de 2027 y tiró: "Siempre estuvo a disposición del club".

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 12:08hs
Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Prensa Colón

La renovación de Ignacio Lago con Colón dejó tranquilidad en el mundo sabalero y también puso fin a una negociación que llevó varios meses de conversaciones. Luego de la firma del nuevo contrato hasta diciembre de 2027, quien tomó la palabra fue Pablo Caro, representante del delantero, y dejó definiciones importantes sobre el presente del atacante y su fuerte identificación con la institución rojinegra.

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En diálogo con Sol Play FM 91.5, Caro remarcó la importancia del acuerdo tanto para el jugador como para el club: “Es un paso lindo para él, obviamente también para la institución”.

Actualmente, Colón posee el 50% de la ficha del futbolista de 23 años, mientras que Talleres conserva el 40% y Almirante Brown el 10% restante.

“Nunca estuvo en la cabeza irse libre de Colón”

Uno de los puntos más sensibles de la negociación tuvo que ver con la situación contractual de Lago, ya que el delantero ingresaba en un escenario donde podía quedar cerca de negociar su salida sin dejarle rédito económico al club.

Sin embargo, Caro dejó en claro que el jugador jamás contempló esa posibilidad.

“De diez jugadores en esa situación, diez se hubiesen ido libres, pero nunca estuvo esa opción en Nacho Lago”, aseguró el representante, quien además valoró la relación construida con la nueva dirigencia sabalera.

“Siempre estuvo a disposición del club, así como esta dirigencia también estuvo a disposición de él”, agregó.

El crecimiento futbolístico y la madurez de Lago en Colón

Durante la charla, Caro también destacó la evolución que mostró el atacante desde su llegada a Santa Fe y aseguró que todavía tiene margen para seguir creciendo.

“Sé que puede dar más porque lo conozco desde hace muchos años. No me sorprende el momento que está viviendo”, explicó.

Además, marcó aspectos puntuales de la evolución del delantero: “Está más maduro, bien técnicamente y también desde lo táctico”.

Lago se transformó en una pieza importante dentro del esquema de Ezequiel Medrán y sus actuaciones despertaron interés desde el exterior incluso antes de cerrar la renovación.

Peñarol y la U de Chile preguntaron por Nacho Lago

Caro confirmó que durante el último mercado de pases existieron sondeos concretos de Peñarol y Universidad de Chile, aunque el futbolista decidió continuar en Colón.

A pesar del interés que genera su presente, el representante dejó en claro cuál es hoy la prioridad del delantero.

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“El objetivo de Lago es conseguir el título con Colón en diciembre y después veremos qué pasa”, sostuvo.

Y cerró con una frase que seguramente será bien recibida por los hinchas rojinegros: “Es lógico que aparezcan propuestas por su rendimiento, pero hoy no está en la cabeza del jugador salir”.

Colón caro lago
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