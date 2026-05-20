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Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

El argentino Mariano Navone derrotó con autoridad al británico Cameron Norrie y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Ginebra. Ahora irá por las semifinales ante el español Jaume Munar.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 12:49hs
Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Mariano Navone atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y volvió a demostrarlo en el ATP 250 de Ginebra. El tenista argentino consiguió este miércoles una gran victoria frente al británico Cameron Norrie, a quien superó por un sólido doble 6-4 para avanzar a los cuartos de final del certamen que se disputa en Suiza.

La “Nave”, que viene mostrando un crecimiento sostenido en el circuito y llegará a Roland Garros instalado dentro del Top 40, necesitó apenas 1 hora y 42 minutos para dejar en el camino al ex número 8 del mundo y tercer preclasificado del torneo.

Un triunfo de peso para Mariano Navone antes de Roland Garros

Navone volvió a exhibir un tenis muy consistente desde el fondo de la cancha y apoyó gran parte de su victoria en la efectividad de su servicio. El argentino estuvo cerca del 80% de puntos ganados con el primer saque y golpeó en los momentos justos para manejar el partido ante un rival de experiencia.

El quiebre decisivo llegó en el segundo set, cuando el oriundo de 9 de Julio aprovechó una oportunidad clave para ponerse 5-4 arriba y encaminar definitivamente el triunfo.

La victoria confirma el gran presente del argentino, que ya había tenido una destacada actuación en el Masters 1000 de Roma y ahora busca llegar con confianza y ritmo a Roland Garros.

Navone quedó como el único argentino en carrera

Con este resultado, Navone se transformó en el único representante argentino que continúa en competencia en Ginebra. Es que Francisco Comesaña no pudo seguir avanzando y cayó en octavos de final frente al español Jaume Munar por un doble 6-4.

De esta manera, el próximo desafío de Navone será justamente ante Munar, con quien se enfrentará por primera vez en el circuito ATP este jueves, cerca de las 6.30, por un lugar en las semifinales.

El argentino sigue sumando confianza, victorias importantes y argumentos para soñar con hacer ruido en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

Navone Ginebra Roland Garros
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