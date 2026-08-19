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Alpine prepara mejoras para Colapinto en Zandvoort con la mira puesta en recuperar rendimiento

Alpine llevará actualizaciones y buscará recuperar competitividad. Colapinto afrontará el regreso de la Fórmula 1 con expectativas renovadas.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 16:05hs
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Alpine prepara mejoras para Colapinto en Zandvoort con la mira puesta en recuperar rendimiento

Alpine afrontará el Gran Premio de Países Bajos con novedades en sus monoplazas, una noticia que genera expectativa alrededor de Franco Colapinto en el regreso de la Fórmula 1 después del receso de mitad de temporada. La escudería francesa buscará mejorar su rendimiento en Zandvoort y recuperar terreno en el Campeonato de Constructores, donde actualmente ocupa la sexta posición.

Alpine apuesta por las mejoras en Zandvoort

El equipo francés cerró la primera mitad del campeonato por debajo de las expectativas y llega a Países Bajos con la necesidad de encontrar respuestas. En el último Gran Premio, disputado en Hungría, Alpine quedó fuera de la zona de puntos y perdió terreno frente a Racing Bulls y Audi.

Con 61 puntos, la escudería marcha sexta en el Campeonato de Constructores, apenas cinco unidades por detrás de Racing Bulls, que acumula 66. Por eso, uno de los principales objetivos para la segunda parte del calendario será recuperar competitividad y volver a pelear por el quinto lugar.

Steve Nielsen, director de Alpine, confirmó que el equipo llevará algunas actualizaciones a Zandvoort. Las novedades serán evaluadas durante los entrenamientos, aunque el formato Sprint del Gran Premio reducirá considerablemente el tiempo disponible para comprobar su funcionamiento.

Colapinto vuelve con expectativas renovadas

Franco Colapinto se mostró ilusionado por el regreso de la actividad y destacó su vínculo con el circuito de Zandvoort, una pista que conoce y disfruta. El argentino tendrá la posibilidad de probar las nuevas soluciones del A526 y buscará recuperar ritmo para volver a acercarse a la zona de puntos.

El fin de semana comenzará este viernes 21 de agosto con la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint. El sábado se disputará la Sprint, mientras que el Gran Premio de Países Bajos será el domingo 23 a las 10 de la mañana, horario argentino.

De esta manera, Alpine tendrá en Zandvoort una primera oportunidad para comprobar si el trabajo realizado durante el receso permite dar un paso adelante. Colapinto y Pierre Gasly buscarán aprovechar las mejoras para que la escudería francesa pueda recuperar terreno en la segunda mitad de la temporada.

Franco Colapinto Alpine
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