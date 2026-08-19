Juegos Suramericanos: quedó inaugurado en Rafaela el velódromo el Invencible

En un día histórico para el deporte provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurado oficialmente el velódromo de la ciudad de Rafaela, una pista de nivel internacional.

La ciudad de Rafaela vivió una jornada histórica con la inauguración oficial del Invencible Velódromo Rafaela, una obra de nivel internacional que será sede de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y que quedará como legado para el desarrollo deportivo de las futuras generaciones.

Se trata de una de las principales obras construidas por el Gobierno de Santa Fe para la cita internacional. El velódromo, emplazado en una de las cunas del ciclismo argentino, fue edificado bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la ceremonia, de la que participaron los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda; el exgobernador y actual diputado provincial Omar Perotti; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el intendente local, Leonardo Viotti; y Walter Pérez y Juan Curuchet, la dupla que obtuvo la medalla de oro para Argentina en la prueba Madison de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También asistieron otras autoridades, deportistas y público en general.

“Cuando uno ingresa a este velódromo ve la inmensidad de una obra magnífica, que vamos a poder disfrutar en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rafaela durante mucho tiempo. Son obras que quedarán para fortalecer el deporte en nuestra provincia”, sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro.

El Fuego Suramericano en el Velódromo

El espíritu del Fuego Suramericano estuvo presente en el nuevo escenario: los protagonistas y embajadores hicieron un recorrido simbólico por el interior del Invencible Velódromo Rafaela. La ciclista y embajadora de Santa Fe 2026 Natalia Vera ingresó con la antorcha. De la ceremonia participaron el bombero Edgardo Germán Gutscher; la enfermera Silvina Toledo; el veterano de Malvinas Carlos Tartaglia; Estela Orellana, madre de Ezequiel Mandril; y Lucas Peretti.

También estuvieron presentes el referente del ciclismo Norberto Capella; el representante del ciclismo rafaelino y embajador de los Juegos, Yoel Vargas; los campeones olímpicos Walter Pérez y Juan Curuchet, y el velocista Tomás Mondino. Más temprano, Pullaro y otras autoridades encendieron el reloj de la cuenta regresiva en el Portal Suramericano. La estructura identifica a Rafaela como una de las tres sedes oficiales de la competencia, junto con Rosario y la ciudad de Santa Fe.

El gobernador Pullaro y el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, encabezaron la inauguración de la pista.

Una pista de nivel internacional para el deporte santafesino

El Invencible Velódromo Rafaela fue concebido para trascender los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consolidarse como un espacio de referencia para el ciclismo y el deporte de alto rendimiento. Una vez finalizada la competencia, podrá recibir entrenamientos, torneos nacionales e internacionales y actividades de formación.

El nuevo recinto se emplaza en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y forma parte de un complejo deportivo que incluye pistas para BMX Race, BMX Freestyle, skate park y skate street. El predio cuenta, además, con mejoras en los accesos, nuevas rotondas y obras de apertura y pavimentación de calles.

Las intervenciones integran el plan de infraestructura del Gobierno Provincial para los Juegos Suramericanos, mediante el cual Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares en obras deportivas. El programa cuenta con financiamiento de 75 millones de dólares otorgados por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y aportes del Tesoro provincial.

El velódromo dispone de una pista cubierta de 250 metros de longitud, la medida reglamentaria establecida por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Fue construida con madera de pino noruego cosechada en Finlandia y cuenta con tratamiento ignífugo y una protección especial de alta durabilidad. La estructura incluye 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central de más de 2.000 metros cuadrados y tribunas tubulares con capacidad para unas 400 personas. Los cerramientos frontales y laterales incorporan policarbonatos especiales para filtrar los rayos ultravioletas.

La superficie central permitirá adaptar el recinto a otras disciplinas y actividades, como vóley, patinaje, propuestas escolares, eventos multipropósito y convenciones. Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Las pruebas de ciclismo en pista se disputarán en el Invencible Velódromo Rafaela entre el domingo 20 y el miércoles 23 de septiembre.