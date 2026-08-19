San Pablo busca un goleador histórico para enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana

San Pablo, que eliminó a Bolívar, pretende incorporar a Jamie Vardy para los cuartos de final ante Boca, aunque West Ham también negocia por el inglés.

San Pablo quiere reforzar su plantel para los cuartos de final de la Copa Sudamericana y puso sus ojos en un delantero de enorme trayectoria. El conjunto brasileño busca contratar a Jamie Vardy, de 39 años, quien quedó libre tras su última temporada en Cremonese. Sin embargo, el club paulista tiene competencia: West Ham también avanzó por el histórico atacante inglés.

San Pablo y West Ham, detrás de Vardy

El interés de San Pablo por Vardy fue confirmado por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano. El conjunto brasileño ya le habría presentado una propuesta al delantero para incorporarlo como agente libre, aunque todavía no existe una decisión definitiva por parte del futbolista.

Las versiones sobre el estado de la negociación fueron cambiantes durante los últimos días. El 17 de agosto trascendió que San Pablo y Vardy habían alcanzado un acuerdo, pero una actualización del día siguiente indicó que el inglés todavía analizaba diferentes propuestas y no había confirmado dónde continuará su carrera.

En medio de esa incertidumbre apareció West Ham como un competidor de peso. El equipo inglés avanzó por el delantero con la intención de reforzar su plantel en la Championship y buscar rápidamente el regreso a la Premier League.

El desafío de Vardy y el cruce con Boca

La posible llegada de Vardy a San Pablo tomó especial relevancia por el próximo desafío internacional del conjunto paulista. El equipo brasileño eliminó a Bolívar en los octavos de final y ahora enfrentará a Boca en los cuartos de la Copa Sudamericana, luego de que el Xeneize superara a Recoleta con una goleada por 4-0.

Vardy viene de disputar 29 partidos con Cremonese, en los que acumuló 2.108 minutos y marcó siete goles. Además, registró entre dos y tres asistencias según distintas fuentes, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado.

Cremonese terminó en el puesto 18 de la Serie A con 34 puntos y descendió junto con Pisa y Hellas Verona. Para Vardy, aquella experiencia significó el cierre de una etapa después de una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

El delantero construyó gran parte de su legado en Leicester City, donde fue campeón de la Premier League en la histórica temporada 2015/16 y conquistó la FA Cup 2020/21. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución.

Vardy también fue el máximo goleador de Inglaterra en 2019 y acumula 244 tantos a nivel de clubes. Si finalmente acepta la propuesta de San Pablo, Brasil representaría su primera experiencia profesional fuera de Europa y tendría la posibilidad de enfrentar a Boca en una instancia decisiva de la Copa Sudamericana.