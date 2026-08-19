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Bernardo Silva fue presentado en Real Madrid: "Jugar en un club así no es para todos"

Silva firmó hasta 2028 en el Real Madrid y recibió la camiseta número 20. Ya tuvo minutos en pretemporada y espera su debut oficial en La Liga.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 16:52hs
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Bernardo Silva fue presentado en Real Madrid: Jugar en un club así no es para todos

Bernardo Silva fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Real Madrid en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. El mediocampista portugués firmó su contrato hasta el 30 de junio de 2028 junto a Florentino Pérez y recibió la camiseta número 20. Tras varios años en Manchester City, el futbolista cumplió uno de sus grandes sueños profesionales al llegar al conjunto español.

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La presentación de Bernardo Silva

El acto se realizó a puertas cerradas y contó también con la presencia de Pirri, presidente de honor del Real Madrid, además de los familiares del futbolista. Después de firmar su vínculo, Silva recibió una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y la camiseta que utilizará durante su primera temporada.

“Desde pequeño, cuando no sabes si vas a ser jugador, tu sueño es jugar en el Real Madrid. Estoy muy feliz de estar aquí”, expresó el portugués durante la ceremonia.

Silva también hizo referencia a sus anteriores visitas al estadio como futbolista rival y destacó la diferencia que representa observar los trofeos del club desde otra perspectiva.

“Ya he jugado aquí varias veces, ver las 15 Champions siempre es imponente, pero verlas aquí como jugador es aún más especial. Jugar en un club así no es para todos”, aseguró.

Cuándo debutará oficialmente con Real Madrid

El mediocampista ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Merengue durante la pretemporada, en la que disputó tres encuentros. Ahora espera por su estreno oficial, que se producirá ante Espanyol por la segunda fecha de La Liga.

Para jugar por primera vez ante los hinchas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu deberá esperar hasta la jornada siguiente. En esa oportunidad, el conjunto dirigido por su nuevo entrenador recibirá a Real Sociedad por la primera fecha, que fue postergada debido al regreso de los futbolistas que participaron del Mundial 2026.

Silva, mientras tanto, dejó claro cuál será su principal objetivo durante su etapa en Madrid: “Estoy muy feliz de estar aquí y en breve jugar en el Bernabéu y conocer a la afición. Ahora a trabajar para seguir ganando títulos, que es a lo que este club está acostumbrado”.

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