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Una concejala de Santa Fe propone que la Costanera Néstor Kirchner pase a llamarse "Lionel Messi"

La concejala Ana Cantiani presentó un proyecto para modificar el nombre de uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad. Sostiene que la denominación vigente no respetó el procedimiento previsto por la normativa municipal y plantea homenajear al capitán de la Selección Argentina por los valores que representa.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de julio 2026 · 17:30hs
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Proponen renombrar: La Costanera Néstor Kirchner podría llamarse Costanera Lionel Messi en Santa Fe.

Proponen renombrar: La Costanera Néstor Kirchner podría llamarse Costanera Lionel Messi en Santa Fe.

La concejala de La Libertad Avanza, Ana Cantiani, presentó un proyecto en el Concejo Municipal de Santa Fe para que la actual Avenida Presidente Néstor Kirchner de la Costanera Este pase a llamarse Avenida Lionel Messi. La iniciativa combina un cuestionamiento al procedimiento mediante el cual se impuso el nombre actual con la propuesta de rendir homenaje al capitán de la Selección Argentina.

Según explicó la edil, la idea surgió a partir de planteos realizados por vecinos que manifestaban su desacuerdo con la denominación del paseo.

"Empezamos a recibir mensajes de vecinos que manifestaban la disconformidad con el nombre asignado a esa parte de la costanera. Investigamos y detectamos una irregularidad en el proceso de asignación, porque no respondió a la propia normativa del Concejo", sostuvo Cantiani.

En ese sentido, aseguró que el cambio permitiría corregir esa situación y abrir una nueva etapa para uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad. "Vimos que era una oportunidad para eliminar ese nombre y proponer uno nuevo", señaló.

Un homenaje a Lionel Messi

La concejala explicó que la elección del nombre de Lionel Messi responde a lo que representa para la sociedad argentina y, particularmente, para un espacio pensado para el encuentro y la recreación.

"Cuando pensamos en lo que representa ese lugar, llegamos a la conclusión de que quien mejor encarna esos valores es Lionel Messi. No solo por lo futbolístico, sino también por su calidad humana", afirmó.

Cantiani destacó además que la provincia de Santa Fe no cuenta con calles o avenidas que lleven el nombre del astro rosarino y consideró que este es un momento oportuno para reconocer su trayectoria.

"Creemos que es un momento ideal para homenajearlo. Si este termina siendo su último Mundial, también tiene un valor simbólico muy especial", expresó.

Asimismo, remarcó que la propuesta busca representar un sentimiento compartido por gran parte de la sociedad.

"Es un espacio que tiene que generar sonrisas, que tiene que unir a las familias. La política pasa, pero las personas que logran unir a un país, como lo hace Lionel Messi, permanecen para siempre", sostuvo.

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"Queremos despolitizar ese espacio"

Cantiani aseguró que el proyecto tuvo una amplia aceptación entre los vecinos desde que comenzó a impulsarse hace varios meses.

"Ha tenido una repercusión fantástica. Hicimos pequeñas encuestas y obtuvimos un 95% de aprobación. No es una iniciativa de último momento; hace tres meses que fue presentada", indicó.

La edil también afirmó que el objetivo es que la costanera tenga una denominación que represente a todos los santafesinos.

"Nosotros encaramos esta propuesta a partir del reclamo de los vecinos. Creemos que, si es un espacio para disfrutar en familia, debe representarnos a todos y es una buena oportunidad para despolitizarlo", manifestó.

El proyecto ya comenzó su recorrido legislativo

La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Calles del Concejo Municipal, donde comenzará su tratamiento antes de llegar al recinto.

Cantiani recordó que esa comisión es precisamente la instancia que, según sostiene, no fue consultada cuando se decidió imponer el nombre de Néstor Kirchner.

"Ahora dependerá del análisis y la aprobación de los concejales y, posteriormente, del intendente", explicó.

Finalmente, reconoció que la propuesta seguramente generará diferencias políticas, aunque consideró que el homenaje a Messi trasciende esas discusiones.

"Es lógico que el sector kirchnerista no esté de acuerdo, pero es muy difícil estar en desacuerdo con homenajear a Messi, un santafesino que nos ha dado tantas alegrías", concluyó.

Costanera Lionel Messi Santa Fe Ana Cantiani proyecto
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