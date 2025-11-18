Amistosos de Selección: Chile venció a Perú, Brasil empató con Túnez y Japón batió a Bolivia

Fue un martes de amistosos de Selecciones, donde Chile venció 2-1 a Perú, Brasil tuvo mucho trabajo ante Túnez y Bolivia evidenció su debilidad ante Japón

Chile venció 2-1 a Perú en un encuentro correspondiente a un amistoso internacional. Los dos goles de La Roja fueron realizados por el mediocampista Felipe Loyola y el extremo derecho Darío Osorio. Mientras que el único tanto de La Bicolor llegó de la mano de Alex Valera.

Por otra parte, el combinado chileno finalizó el encuentro con un jugador menos, porque el defensor central Iván Román se retiró expulsado del terreno de juego.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, Perú realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas jugadas colectivas que gestaron oportunidades claras de gol.

En el minuto 32, Iván Román realizó una fuerte entrada a la pelota y el árbitro principal, Kirill Levnikov, no dudó en mostrarle la tarjeta roja, sin advertencia previa.

A los 34 minutos, La Rojiblanca abrió el marcador del Olimpiyskiy Stadion Fisht con la conversión de Alex Valera. De esta manera, cerró la primera mitad con ventaja en el tanteador.

En el complemento del partido, Chile regresó al campo de juego con una actitud diferente que se observó en el desempeño ofensivo del equipo. Tras esta rotunda modificación actitudinal, La Roja encontró diversas oportunidades de conversión y las supo aprovechar.

Con los goles de: Loyola a los 8 minutos y Osorio en el minuto 15. La Selección chilena selló su triunfo en el amistoso.

Brasil empató 1-1 con Túnez

El gol de Brasil llegó de la mano del extremo derecho Estêvão Willian. Mientras que el único gol del elenco africano fue realizado por el centro delantero Hazem Mastouri.

Durante la primera parte del partido, el combinado tunecino desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas brasileñas, las cuales creyeron que con la marca colectiva anularían a su adversario.

En el minuto 23, Hazem Mastouri ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Bento Matheus Krepski y concretó el 1-0 en el marcador del Stade Pierre-Mauroy.

Sin embargo, a los 44 minutos, Estêvão convirtió desde los doce pasos. De esta manera, el tanteador del primer tiempo terminó cerrado en un empate 1-1.

En el segundo tiempo del duelo, Brasil regresó al campo de juego con una actitud diferente que se observó en el desempeño ofensivo del plantel. De esta manera, gestó diversas oportunidades claras de gol.

En los instantes finales, Lucas Paquetá tuvo una oportunidad clara para destrabar el marcador, pero erro el disparo desde los doce pasos y selló un frustrante empate. Por otra parte, Bolivia cayó 3-0 ante Japón