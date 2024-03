Ancelotti defendió a Vinicius y apuntó contra Chilavert

El entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti, respaldó al brasileño Vinicius luego de que el ex futbolista José Luis Chilavert lo trató de "maricón".

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió a su dirigido Vinicius Junior, después de que el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert aseguró que "el fútbol es para hombres", luego de que el brasileño se quejó por el racismo.

En previa del cruce por La Liga contra el Athletic Bilbao, Ancelotti no evitó referirse al tema y en referencia al ataque de Chilavert, declaró: "Hablan por dar aire a la boca sin saber".

"Creo que no tiene mucho sentido comentar las declaraciones de otros que no están dentro del tema", sentenció.

Esto se dio luego de que el ex arquero de Paraguay dijo: “Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”.

"Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿dónde estaba Vinicius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después vos les faltás el respeto y empiezan a llorar", lanzó Chilavert.

Por su parte, Vinicius elevó previamente el reclamo en una conferencia de prensa que terminó entre lagrimas: “Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar”.

"Las cosas pueden cambiar. Los negros sabemos que por ser negros, tenemos que hacer el doble. La igualdad es lo mejor para todos. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Sólo los negros saben lo que estoy sufriendo", destacó.

Sin embargo, Chilavert no fue el único que arremetió contra el brasileño, ya que el futbolista Dani Parejo se sumó. Es un jugador extraordinario, espectacular, pero los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar. Va a haber piques en todos los partidos y parece que está en todas, es un aprendizaje que tendría que trabajar".

"Cuando juegas en el Madrid, siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas, siempre la gente te intenta picar. A mí me llaman borracho y no me enojo con la gente", sentenció el jugador del Villareal.