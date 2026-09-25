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Andrés Bordoy dejó de formar parte del cuerpo técnico de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby confirmó que el rosarino Andrés Bordoy exprimera línea que trabajaba con los forwards y el scrum del seleccionado argentino dejó el staff de Los Pumas

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 09:41hs
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Andrés Bordoy dejó de formar parte del cuerpo técnico de Los Pumas por decisión de Felipe Contepomi.

Andrés Bordoy dejó de formar parte del cuerpo técnico de Los Pumas por decisión de Felipe Contepomi.

Andrés Bordoy, entrenador integrante del staff de Los Pumas, dejó su cargo por decisión del head coach del seleccionado argentino, Felipe Contepomi, según informó la UAR a través de un comunicado. Bordoy formaba parte del cuerpo técnico de Los Pumas desde 2022, cuando la conducción del representativo albiceleste quedó en manos del australiano Michael Cheika.

Bordoy quedó afuera de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) informó que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach del seleccionado argentino, Felipe Contepomi.

El entrenador rosarino había sido parte del cuerpo técnico del seleccionado desde 2022, con la llegada de Michael Cheika, y se mantuvo en 2024 ante el cambio de conducción. Anteriormente, había trabajado con Jaguares en el Super Rugby.

Durante estos años, el ex primera línea estuvo vinculado especialmente al trabajo con los forwards y el scrum de Los Pumas, además de realizar tareas de desarrollo dentro de la estructura de la UAR.

La unión destacó en su comunicado el "valioso aporte" de Bordoy al trabajo y desarrollo del seleccionado y agradeció su "compromiso, dedicación y profesionalismo". Por ahora, no se conoce quién será su reemplazante.

El comunicado oficial de la UAR

La Unión Argentina de Rugby informa que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi.

Bordoy formaba parte del staff del seleccionado nacional desde 2022 y, durante estos años, acompañó al equipo realizando un valioso aporte al trabajo y al desarrollo de Los Pumas.

Los Pumas le agradecen por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de esta etapa.

La conformación del staff técnico de Los Pumas para los próximos compromisos será informada oportunamente.

cuerpo técnico Los Pumas Rugby
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